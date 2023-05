Saiba como instalar um aconchegante balanço suspenso em casa

Em termos de segurança para o público infantil, é sempre importante ter a supervisão de um adulto, de acordo com a independência da criança, mesmo se for uma poltrona. Além disso, a instalação deve ser feita longe das janelas.

"Para além do conforto e do descanso, como num momento de leitura ou estudo, podemos compor as poltronas suspensas e balanços de forma que toda a família possa ter um momento de convivência com itens que deixam os cômodos com ares mais leves, como nos quartos infantis", detalha a arquiteta.

O que preciso saber antes de prosseguir com uma instalação de poltrona suspensa?

Análise do teto: verifique se é laje de concreto, pré-fabricada ou se trata de apenas um forro de gesso. Com exceção do concreto, onde o móvel é instalado diretamente no local, na laje pré-fabricada a peça é presa nas vigotas. Quando se trata de um forro, a profissional explica que será necessária a inclusão de uma estrutura auxiliar para suportar esse peso.

Publicidade





Espaço no ambiente: verifique se o local possui dimensão suficiente para o tamanho da poltrona ou balanço e se não terá nenhum outro objeto que possa bloquear seus movimentos.





Publicidade

Alerta: A profissional orienta que, se a fixação for feita diretamente na laje, pode-se usar ganchos de rede. Na necessidade de uma estrutura auxiliar, nem sempre o gancho será possível, mas pode ser encomendado com um serralheiro e até apresentar um desenho específico, como um anel fechado ao invés do gancho, por exemplo. “As poltronas suspensas sempre são acompanhadas por uma corrente ou corda. Mas caso seja preciso comprar, recomendo uma corda semi-estática, que também é usada em escaladas. Além de bonitas, garantem uma segurança suplementar”, discorre.