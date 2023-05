Ambientes integrados: confira soluções para iluminar salas, cozinhas e outros espaços

Cada vez mais, os profissionais de arquitetura e design têm encontrado na integração uma alternativa para conquistar mais espaço e conforto nos projetos. Afinal, em busca de ter sempre a família próxima e promover deliciosos encontros, os ambientes conectados - onde há o mínimo de paredes e divisões - refletem os desejos do novo morar das pessoas. Publicidade Publicidade No entanto, para conseguir o efeito de unidade visual, não basta se preocupar com a paleta de cores, tipos de revestimentos ou móveis planejados. O cuidado com a iluminação também é um fator essencial. Sendo assim, a escolha certa fará toda a diferença no exato momento em que as luzes forem acesas.



Múltiplas salas





Nos casos em que as salas de estar, TV e jantar são integradas, o tipo de iluminação deve ser eficiente para as atividades de todos os espaços. Exatamente por isso, a recomendação da Yamamura é pela escolha de uma única temperatura de cor para esses ambientes e, de acordo com o gosto dos moradores.

Por exemplo, para quem busca uma atmosfera de relaxamento com a família, poderá optar por luzes na cor branco quente (2700K a 3000K), já para quem prefere uma iluminação que possibilite uma maior gama de atividades, poderá investir no branco neutro (4000K) e, assim por diante. Quanto aos tipos de luminárias mais indicadas estão pequenos pendentes decorativos, que podem ser dispostos em cima da mesa de jantar ou nas laterais, logo acima das mesinhas de canto. Também vale a pena incluir trilhos ou plafons minimalistas, que combinem entre si e que contribuam com a iluminação de apoio em pontos específicos.







Sala de estar + cozinha ou área gourmet



Como citado acima, para uma maior harmonia entre os ambientes de convivência com aqueles em que são preparadas as refeições, convém buscar um “meio termo” na iluminação entre a cozinha (que requer mais atenção) e a sala de estar (que pede mais conforto). Sendo assim, a Yamamura apresenta a mesma dica do exemplo anterior: invista em uma temperatura de cor única para os ambientes integrados e, de acordo com a preferência pessoal dos moradores.

Seguindo esse raciocínio, para quem quiser manter a concentração na rotina diária, mas não se sente confortável com a temperatura de cor branco frio (5000K a 6500K), poderá encontrar na temperatura de cor branco neutro (4000K) uma alternativa interessante. Por fim, na dúvida, sempre consulte os profissionais da área ou os especialistas das lojas Yamamura.







Apês pequenos





Em apartamentos menores, geralmente com integração total ou parcial, é ideal contar com um tipo de iluminação versátil, por meio de luminárias para fins diversos. Por conta disso, opte por peças compactas, mas eficientes para várias atividades. Um modelo perfeito é a arandela articulada, que permite um manuseio mais flexível.

Outras sugestões bastante utilizadas são as luminárias de mesa e de piso com instalação fácil (para a maioria delas basta plugar na tomada!). Assim, é possível dar aquela repaginada em casa sempre que necessário, e o melhor: sem o quebra-quebra das reformas. Além disso, os trilhos também representam alternativas interessantes, pois com eles é possível inserir e retirar spots a qualquer momento.





