Saiba como o condomínio deve se preparar para emergências

Funcionários devem receber treinamento de primeiros socorros e brigada de incêndio







Situações de emergência ou acidentes em condomínios costumam ser mais comuns do que o esperado. Se um condômino tem um ataque cardíaco ou ferimento grave, uma reação rápida e correta pode ser essencial. Por esse motivo, além de medidas preventivas e manutenção regular dos espaços, especialistas reforçam a importância da preparação dos funcionários do prédio para casos do tipo.

Porteiros e zeladores devem estar bem orientados e treinados, segundo Alexandre Pradini, síndico profissional e consultor do SíndicoNet.



As normas regulamentadoras (NRs) definidas pelo Ministério do Trabalho estabelecem parte do que precisa ser seguido pela administração do prédio. "A NR-5 obriga que os condomínios ofereçam curso de Cipa [Comissão Interna de Prevenção de Acidentes] para pelo menos um dos funcionários", afirma Rodrigo Karpat, advogado especialista em questões condominiais.

A Cipa busca evitar incidentes de trabalho. Condomínios com mais de 51 funcionários devem criar uma comissão, enquanto aqueles com número inferior ficam obrigados apenas a destinar um funcionário para participar de um treinamento anual de prevenção de acidentes, que inclui primeiros socorros.



"Há outra norma que define que todo estabelecimento tem que ser equipado com material necessário para prestação de primeiros socorros", complementa Karpat. O kit deve incluir itens como gaze, atadura, esparadrapo, algodão, soro fisiológico, entre outros.



O treinamento de uma brigada de incêndio também está previsto, explica o advogado. Porteiros, zelador e síndico devem participar, além dos moradores. "Para o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ser aprovado, os bombeiros exigem alguns itens, como curso de primeiros socorros e de prevenção e combate a incêndios", diz.



Os especialistas reforçam a importância de funcionários da portaria e da zeladoria serem instruídas quanto aos telefones de emergência. Além do número da Polícia Militar (190), do Samu (Serviço Móvel de Urgência, 192) e dos bombeiros (193), os trabalhadores devem ter disponíveis os contatos da empresa de manutenção de elevadores, da seguradora do condomínio, das empresas responsáveis pelo fornecimento de gás e manutenção das bombas e portões.