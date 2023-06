Veja dicas para economizar na conta de luz durante o inverno

Nesta terça-feira (27), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a revisão periódica da tarifa da Enel Distribuição São Paulo, que terá uma queda de 2,24% na média. Mas, mesmo com o barateamento, a concessionária afirma que é necessário ter cautela para não gastar muita energia e pagar uma conta de luz cara.







Segundo a companhia, um banho de 15 minutos por dia, por pessoa, para uma residência com quatro moradores, equivale ao gasto de energia de aproximadamente 400 lâmpadas LED de 13 W durante uma hora. Esse consumo equivale a cerca de R$ 100 na conta de luz.





Em dias menos frios, uma opção é programar o chuveiro para morno ou verão (gelado), o que rende uma economia estimada pela Enel de 30%. "O que gasta mais é o aparelho mal-utilizado ou utilizado de forma excessiva. Todos os eletrodomésticos podem ser vilões", diz André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Outra dica para economizar na conta de luz é trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia, de acordo com a empresa.





Bruno Herbert, presidente da Abesco (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia), afirma que os eletrodomésticos que consomem mais energia são a geladeira, a adega, o chuveiro elétrico, o ar condicionado e, principalmente, o aquecedor de ambiente.

"Para economizar energia durante o inverno, é possível seguir dicas como regular o termostato do aquecedor de ambiente para uma temperatura confortável, mas não muito alta, e evitar colocar alimentos quentes dentro do refrigerador, pois isso faz com que ele gaste mais energia para manter a temperatura interna", afirma.





Segundo a Enel, os aquecedores podem corresponder a um terço do gasto doméstico com eletricidade em dias mais frios. A concessionária sugere que os consumidores não mantenham esse eletrodoméstico ligado por muito tempo e que o utilizem somente quando estiverem no ambiente.

