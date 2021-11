Saiba como escolher o melhor guarda-roupa infantil e organizá-lo

Quando se fala em quartos infantis, logo é abordada a necessidade de ter um projeto que prioriza a organização e praticidade. As arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, responsáveis pelo escritório Tesak Arquitetura, reunem dicas sobre o guarda-roupa, dos móveis que mais geram dúvidas neste cômodo.

"Indispensável para dispor tanto as roupas, quanto acessórios e até brinquedos das crianças, essa peça é fundamental para deixar o dia a dia mais prático, com tudo ao alcance das mãos", opinam as profissionais.



Para a dupla, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a dimensão do quarto, para que o mobiliário, que costuma ocupar certo espaço, não comprometa a circulação ou fique desproporcional.







"Respeitando as medidas do ambiente, é possível encontrar o guarda-roupa ideal, com as divisórias corretas para o tipo de necessidade da família", apontam Tedesco e Sakumoto.

Para quartos menores, uma dica é optar por modelos com porta de correr, otimizando melhor o espaço. "Essa solução também traz segurança para os pequenos, evitando acidentes com as portas", indicam.





Em caso de dormitórios menores, mas sem rebaixo do forro, a altura também pode ser uma forma de aproveitar bem o espaço - nesse caso, as arquitetas indicam deixar os itens de uso menos frequente nas prateleiras mais altas, para mais praticidade.





Apesar de não existir uma medida correta para um guarda-roupa infantil, as especialistas acreditam na essencialidade do planejamento: "Eles devem ser pensados de acordo com as necessidades da família, contando com prateleiras, divisórias, gavetas e área para pendurar roupas".



Esse tipo de divisão interna bastante versátil, segundo elas, é ótima para dar conta de organizar as diferentes peças das crianças: nas gavetas ficam as peças dobráveis e acessórios, nos cabideiros, as mais delicadas, ao passo que as prateleiras e nichos podem organizar o enxoval, fraldas e sapatos: "Para complementar, dispor de uma cômoda com gavetas extras para ajudar no armazenamento é sempre uma boa opção".





Por fim, um guarda-roupa ideal deve poder ser utilizado por vários anos e, portanto, as arquitetas indicam a escolha de cores neutras e aconchegantes: "Tons claros ou madeirados são aconchegantes e podem acompanhar o crescimento da criança, sem ficarem datados", indicam.

Organização:





Agora que sabemos como escolher o melhor guarda-roupa, as profissionais relembram também a importância de fazer uma organização planejada dos itens e peças das crianças.





"Nas prateleiras e nichos mais altos devem estar as peças de pouco uso, como casacos pesados ou roupas de tamanhos maiores. Também é o espaço perfeito para organizar o enxoval ou dispor as fraldas, por exemplo", indicam.





Mais na altura da mão devem estar as roupas de uso contínuo e, nos cabideiros, o ideal é pendurar as roupas mais delicadas ou festivas, que precisam de um cuidado a mais. "Nas gavetas, a melhor forma de organizar é dispor as peças lado a lado, e não uma sobre a outra. Assim, é possível visualizar facilmente cada uma das roupas", explicam.





Separar uma prateleira baixa ou gaveta para os sapatinhos também é uma forma de deixar tudo organizado e ao alcance das mãos dos pequenos, garantindo autonomia.