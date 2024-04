Veja dicas para montar um enxoval que transforma a casa em um ambiente confortável

A escolha do enxoval da casa é uma das partes mais importantes do cuidado com o lar, pois além de deixar a residência mais bonita, é essencial para o conforto, proporcionando o bem-estar para toda a família.





Porém, existem algumas dúvidas sobre o que comprar, quais itens colocar em cada cômodo, como combinar com a decoração, entre outras questões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A beleza e personalidade de uma casa envolve diversos aspectos, sendo o enxoval uma das partes importantes do cuidado com o lar. A seleção adequada dos itens, não apenas garante conforto, mas também promove o bem-estar de toda a família.





No entanto, surge a questão: quais itens são realmente indispensáveis para montar o enxoval? Com tantas questões, desde o tamanho do imóvel até a escolha do tecido para toalhas de rosto, é essencial avaliar cuidadosamente o que é realmente necessário para a residência.

Publicidade





Para ajudar quem pretende montar um belo enxoval para o lar, separamos algumas dicas de um enxoval que transforma a sua casa em um ambiente agradável, personalizado e cheio de estilo.





POR ONDE COMEÇAR?

Publicidade





O primeiro passo é trabalhar em uma lista de produtos necessários, levando em consideração a possibilidade de dobrar esse volume e se haverá onde guardá-los. É claro que existe uma quantidade mínima que norteia a aquisição, mas pensando na organização, é fundamental considerarmos o espaço disponível para o seu armazenamento





Em seguida, é importante pensar nos materiais que compõem a lista, uma vez que, muito além do visual que oferecem, precisam atender o sensorial do toque e a facilidade para limpeza. No caso dos tecidos, o algodão e linho sempre figuram como as preferências, pois atendem nossa busca por bem-estar e aconchego.

Publicidade





DORMITÓRIO





O enxoval da cama deixa tudo mais gostoso: além do conforto dos itens, edredons, colchas, jogos de lençóis e almofadas, entre outros itens, devem expressar o estilo dos moradores e deixar o décor ainda mais bela, as peças, incluindo a peseira, seguem o degradê de cinza presente no estilo industrial. As almofadas foram responsáveis pelo ponto de cor.

Publicidade

BANHEIRO

Publicidade





No banheiro as toalhas são as grandes protagonistas e são indicados, pelo menos, dois conjuntos completos com peças para o banho, rosto e tapete para saída de banho. Suporte para apoiar sabonetes e escovas de dente deixa o ambiente ordenado e, dependendo do estilo das peças, é possível deixar o banheiro mais sofisticado, mais divertido e trazer pontos de cor.





Caso o imóvel ainda disponha de um lavabo, faz-se necessário incluir três toalhas, já que nesse ambiente a higiene das mãos é mais frequente, e podem, inclusive, serem menores e decoradas, por se tratar de um ambiente social.

Publicidade