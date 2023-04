Primeiro teaser da sexta temporada de 'Black Mirror' conta com participação de Aaron Paul

Após quatro anos desde lançamento dos últimos episódios disponíveis, a Netflix liberou nesta quarta-feira (26) o primeiro teaser da sexta temporada de 'Black Mirror', um dos maiores sucessos da plataforma.





Além do retorno de Charlie Booker como criador, roteirista e produtor-executivo, o elenco irá contar com nomes de peso como Aaron Paul (Breaking Bad), Salma Hayek (Frida) e Ben Barnes (As crônicas de Nárnia).

Publicidade

Publicidade