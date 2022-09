Confira as cinco séries mais caras de todos os tempos

Séries televisivas alcançam, cada vez mais, status de superproduções e, atualmente, é comum ver o orçamento de apenas um episódio se equiparar ao de filmes inteiros.

Efeitos especiais, locações e bons atores requerem uma quantia expressiva de dinheiro para as produtoras, mas você já imaginou em quanto chegam os valores por episódio?



5 - House Of The Dragon (US$ 20 Milhões)



A nova série da HBO estreou com orçamento altíssimo, se comparado com sua antecessora do mesmo universo. A primeira temporada de "Game Of Thrones" tinha o orçamento de US$ 6 milhões por episódio, enquanto 'A Casa do Dragão' recebeu US$ 20 milhões para produzir cada capítulo, um custo total de US$ 200 milhões em apenas dez episódios - aproximadamente R$1 bihão.

Contando a guerra entre os "Verdes"' e os "Pretos" pelo trono de ferro, a obra foi muito bem recebida pelo público e pela crítica, sendo confirmada para mais uma temporada.

Contando a guerra entre os "Verdes"' e os "Pretos" pelo trono de ferro, a obra foi muito bem recebida pelo público e pela crítica, sendo confirmada para mais uma temporada.







4 - The Pacific (US$ 20 Milhões)

Publicidade





Produzido por grandes nomes como Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, a série também custou à HBO cerca de US$ 20 milhões por episódio e US$ 200 milhões pela temporada.

"The Pacific" conta em apenas dez episódios a jornada de três membros do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, desde a primeira batalha contra o Japão, em Guadalcanal, até seu retorno após o grande triunfo que deu fim à Segunda Guerra Mundial.







3 - Séries do Universo Marvel (US$ 25 Milhões)



A Marvel não costumam divulgar seus valores de orçamento, mas algumas estatísticas revelam que cada série teve um custo em torno de US$ 25 milhões por episódio. Em WandaVision, por exemplo, os nove episódios da série custaram US$ 225 milhões de dólares, aproximadamento R$1,16 bilhão.

Publicidade Publicidade







2 - Stranger Things (US$ 30 Milhões)





Sendo o maior sucesso da Netflix, a quarta temporada da série recebeu US$ 270 milhões para a produção de nove episódio, cerca de R$1,4 bilhão, gastos provavelvemente com os efeitos especiais bem produzidos.

A série, que conta a história de um grupo de amigos que se envolve em eventos sobrenaturais e se aventuram em dimensões paralelas, terá a quinta e útilma temporada exibida em 2024.







1 - Senhor dos Anéis - Anéis do Poder ($58 Milhões)

Publicidade



Inspirada na obra de J.R.R. Tolkien, "Anéis do Poder" custou aos cofres da Amazon Prime Video nada menos que US$ 58 milhões por episódio, quase R$ 300 milhões em conversão atual. Os cenários e as caracterizações deslumbrantes dos personagens deixam claro onde o dinheiro foi investido. A primeira temporada, que conta como os vinte anéis mágicos foram forjados e destinados por Sauron para seduzir os governantes da Terra-Média, custou ao todo US$ 468 milhões, cerca de R$ 2,3 bilhões.