B.O., comédia com Leandro Hassum, estreia em setembro na Netflix

A primeira série de Leandro Hassum na Netflix estreia no dia 6 de setembro e mostra a chegada de um delegado medroso à 8ª DP (Distrito Policial), na Tijuca, no Rio de Janeiro, com métodos nada convencionais… e surpreendentes!

Assista ao trailer:







Barraco mais confusão é igual a… Não, espera! Adicione a essa equação trabalho, gente sem noção e criminosos. E vem aí a nova comédia nacional da Netflix, B.O., que ganhou trailer oficial.





Quando Suzano (Leandro Hassum), um delegado atrapalhado do interior fluminense, chega ao Rio de Janeiro para assumir a 8ª DP da Tijuca, logo de cara já leva uma rasteira para ficar esperto. A vida na capital não vai ser nada fácil, muito menos ao lado dos novos colegas policiais, destemidos e sempre a postos para um flagrante. Primeira série de Hassum na Netflix, essa workplace comedy que é puro suco de Brasil chega ao serviço em 6 de setembro.







Elenco: Leandro Hassum, Luciana Paes, Taumaturgo Ferreira, Jefferson Schroeder, Babu Carreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos, Josie Antello, Aline Borges, Bruno Cabrerizo, Pedro Wagner, Tenca Silva, Louise Cardoso, Elisa Pinheiro, Leandro Ramos, Júlia Guerra, Cleber Salgado, George Sauma, Raphael Ghanem, Valentina Melleu, Fábio de Luca, entre outros.





Direção: Pedro Amorim (diretor geral), Leandro Hassum e Carol Minêm

Roteiro: Carol Garcia (redação final), César Amorim, Edu Araujo, Fabíola Alves, Gui Cintra, Pedro Emanuel, Pedro Perazzo e Victor Rodrigues. Ideia original de Leandro Hassum, Fabíola Alves, Gui Cintra e Nigel Goodman.

Produtora: Camisa Listrada





Sinopse: Depois de capturar por acidente um bandido foragido ligado à máfia dos caça-níqueis, Suzano, nascido e criado na fictícia Campo Manso, no interior fluminense, é transferido para o olho do furacão na capital carioca. As confusões do delegado colocam abaixo a 8ª DP do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Nenhum dos colegas, sempre prontos para a ação, acredita que ele vai durar muito tempo ali, mas com métodos nada convencionais aliados ao seu bom coração podem ser justamente a arma secreta que esse grupo precisa para neutralizar o crime.