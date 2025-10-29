Após Assalto à Brasileira, produtor fará filmes sobre Eloá e Flordelis

Marcelo Rubens, que esteve à frente na produção do filme "Assalto à Brasileira" - gravado em Londrina no fim de 2024 -, revelou em entrevista exclusiva ao programa Roda de Cinema, do Portal Bonde, que produzirá dois longas "true crimes" [crimes reais] sobre as histórias de Eloá e Flordelis. A primeira foi sequestrada, mantida em cárcere por 100 horas e assassinada pelo ex-namorado em 2008. Já Flordelis mandou matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.
As novidades, segundo o produtor, foram anunciadas na Expocine 2025. Com a elevação do jornalista Paulo Ubiratan (Murilo Benício) ao posto de herói em Assalto à Brasileira, Rubens foi questionado se no filme sobre Eloá a imprensa seria retratada como a vilã, devido à interferência negativa que teve nas negociações da época.
"O roteiro que vai dizer isso. Está na fase de desenvolvimento, mas realmente é um caso que todo mundo conhece, totalmente midiático. Durante dias, a imprensa tornou o assunto uma atração e até tratou em programas de auditório. Foi uma somatória de situações que ocasionaram esse primeiro grande feminicídio brasileiro", disse.
Também produtor de grandes sucessos do gênero, como "A Menina que Matou os Pais" e "Maníaco do Parque", Rubens contou na entrevista que tem uma lista de 30 crimes midiáticos para construir futuros filmes e séries.
"Temos, realmente, uma lista de crimes que estão muito vivos ainda na memória da audiência. O gênero tem atraído constantemente a atenção do brasileiro, que, diga-se de passagem, sempre deu muito valor a isso, porém não tínhamos produções locais. Podemos nos considerar os precursores da retomada do gênero aqui", explicou Rubens.
Mas por que o crime ocorrido em Londrina na década de 1980 se destacou dentre outros casos mais famosos e sangrentos? Segundo o produtor, a característica trapalhona dos assaltantes, possibilitando um flerte com a comédia, foi o ponto favorável na escolha da história.
"Assalto à Brasileira também é um crime real, mas traz uma leveza diferente dos outros filmes que estamos produzindo. Foi isso que chamou atenção ao retratar o crime, que é real, mas, de alguma forma, mescla comédia, thriller [terror], suspense e tensão, o tornando completamente diferente dos outros filmes que estamos produzindo."
Assista à entrevista completa com o produtor Marcelo Rubens, o diretor José Eduardo Belmonte e os atores Robson Nunes e Vanessa Rodriguez, que integram o filme "Assalto à Brasileira", no nosso canal no YouTube!