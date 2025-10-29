Após Assalto à Brasileira, produtor fará filmes sobre Eloá e Flordelis





Marcelo Rubens, que esteve à frente na produção do filme "Assalto à Brasileira" - gravado em Londrina no fim de 2024 -, revelou em entrevista exclusiva ao programa Roda de Cinema, do Portal Bonde, que produzirá dois longas "true crimes" [crimes reais] sobre as histórias de Eloá e Flordelis. A primeira foi sequestrada, mantida em cárcere por 100 horas e assassinada pelo ex-namorado em 2008. Já Flordelis mandou matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.





As novidades, segundo o produtor, foram anunciadas na Expocine 2025. Com a elevação do jornalista Paulo Ubiratan (Murilo Benício) ao posto de herói em Assalto à Brasileira, Rubens foi questionado se no filme sobre Eloá a imprensa seria retratada como a vilã, devido à interferência negativa que teve nas negociações da época.





"O roteiro que vai dizer isso. Está na fase de desenvolvimento, mas realmente é um caso que todo mundo conhece, totalmente midiático. Durante dias, a imprensa tornou o assunto uma atração e até tratou em programas de auditório. Foi uma somatória de situações que ocasionaram esse primeiro grande feminicídio brasileiro", disse.

