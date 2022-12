Brincar ao ar livre é opção para os pais aproveitarem as férias com as crianças

Atividades proporcionam maior sociabilidade com os outros, desenvolvem noções de espaço e criam uma geração adulta ativa sem sedentarismo

A temporada de férias chegou e nesse período surgem muitas dúvidas sobre quais atividades podem ser realizadas longe do ambiente escolar. A pedagoga da Escola Parlenda, Ana Julia Rodrigues, dá algumas dicas para as férias e aponta que atualmente a maioria das famílias mora na cidade e, por isso, as crianças foram habituadas a brincar em espaços muito limitados dentro de casa e das áreas de lazer dos condomínios. “São crianças que brincam com materiais produzidos em larga escala pela indústria, com o mesmo plástico por exemplo, inodoro, sem variação de cor ou textura", afirma.

Assim, o desafio é enriquecer a experiência das crianças com brincadeiras que promovam a sociabilidade, expandindo os sentidos e o contato com várias emoções. Ana Julia aponta que um dos ambientes mais favoráveis para isso é estar em meio à natureza.

Além de ser um espaço amplo, brincar ao ar livre traz inúmeras vantagens ao lazer dos filhos, que terão contato com as diferentes cores de um parque ou da praia, texturas ao correr pela grama ou pela areia, sons diversos, de passarinhos, vento ou mar.

Elementos da natureza



Nesses momentos divertidos, a criança vai ter contato com diversos planos de visão quando estiver subindo um pequeno morro ou uma árvore sob a supervisão dos pais. “Estando do lado de fora, abre-se um mundo multissensorial. Ao subir numa árvore, por exemplo, ela está trabalhando competências motoras, destreza, bem como a consciência espacial e corporal, e emoções como o medo”, exemplifica a coordenadora pedagógica da Escola Parlenda.

Proporcionar essas atividades junto à natureza favorece a formação do adulto que irá respeitar o meio ambiente, porque vai se apaixonando pelo mundo que o cerca, aprendendo, desde cedo, que faz parte dele, e sua vida depende da preservação dos recursos naturais. "O desejo de cuidar da natureza e termos atitudes sustentáveis começa com a construção dessa intimidade com a natureza, da consciência dessa interdependência".

Cultura ativa e combate ao sedentarismo

Ana Julia aponta também outra vantagem das atividades com as crianças junto à natureza, que é a implantação de uma cultura ativa e não sedentária. Isso porque os pequenos constroem outra percepção do corpo e passam a ter prazer em estar em movimento, aprendendo por meio de uma caminhada ou escalada.



Esse exercício aos pequenos também gera oportunidades para que o filho aprenda por meio do contato com outras crianças, desenvolve a noção de compartilhar um lanche, por exemplo, e de dar apoio aos seus colegas para que superem o medo e tenham persistência. "Essas experiências são importantes para a vida e até mesmo para a saúde", informa.

Pais precisam estar presentes e participar das atividades