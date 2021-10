Conheça a história de São Francisco de Assis, que inspira o atual papa

Não satisfeito com as ambições do pai rico e comerciante e nem envolto nos estudos, Franciso optou por uma juventude de diversão, até ser, como descrito na bíblia, chamado por Deus para servir o propósito divino, logo após ficar enfermo durante a guerra das cidades de Perugia e Assis. Seu propósito era de “servir ao amor e ao servo” e, com muita oração, se afastou de seu antigo estilo de vida e adotou um comportamento mais humilde.

Renúncia

Já devoto, São Francisco enfrentava problemas com o pai, visto que ele não aceitava a renúncia do filho aos bens materiais e a vida mais humilde. Em um dia, na igreja de Damião, o santo sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: “Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas”. Diante do chamado, o religioso vendeu tudo que tinha e entregou as riquezas ao padre da igreja, pedindo também abrigo.





O pai de São Francisco não aceitou o fato e foi buscá-lo, para que o filho voltasse para casa. Lá, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe dele, então, aproveitou o descuido do marido e libertou o jovem, que retornou à igreja.





O pai, mais uma vez, tentou resgatar o filho. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Franciso não só abriu mão de todo dinheiro, mas entregou as roupas que estavam em seu corpo, afirmando: "até agora tu tem sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: ‘pai nosso, que estais nos céus”.





Nessa nova vida, Francisco pedia esmolas nas ruas de Assis para poder reformar a igreja de Damião e, posteriormente, a de São Pedro.