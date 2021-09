Dicas para montar um altar ou espaço de oração

No caso de altares com velas é preciso tomar muito cuidado, principalmente com crianças e com os pets de casa, em razão de acidentes. Então, é recomendado instalar prateleiras em uma altura que eles não alcancem, como 1,50m / 1,60m de altura.





Também é bom ficar atento a cortinas próximas do altar (caso bata um vento da janela, por exemplo), além de papéis de parede, objetos ou livros que possam encostar e pega fogo. Então, manter distância entre esses elementos é muito importante. O ideal é que o cantinho de fé seja um ambiente leve e com poucos itens.





Dica: Alguns suportes de velas têm uma proteção de vidro por fora, para proteger da chama, deixando apenas a parte de cima aberta, algo similar a um copo. É importante que o suporte tenha uma base bem pesada (pode ser de metal ou pedra) e possua um espaço para a fixação da vela, de forma que ela não tombe. Um suporte também ajuda a não sujar o espaço depois que a cera escorre.