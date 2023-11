Aprenda a fazer uma make tendência para o verão

Sol, praia e beleza. Engana-se quem pensa que o nascer do sol é o ponto alto do verão. A temporada mais quente do ano vem aí e com ela as novas possibilidades. Com um aspecto vivo e intenso, as tendências beiram a visão etérea da beleza. Bronzeado, iluminação e saúde são com certeza características marcantes da época e pontos fundamentais para a make de verão.





Para além de uma temporada sazonal, a maquiagem de verão é um marco atemporal que nunca sai de moda. Olhos realçados por cores fortes, pele bem hidratada e iluminada em pontos de destaque, são truques presentes no dia a dia dos apaixonados por maquiagem. Afinal, quem não gostaria de manter o bronzeado o ano todo?

“Se eu pudesse associar a maquiagem de verão a algo do cotidiano, eu diria o céu do pôr do sol, lá pelas dezoito horas”, comenta a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Layane Santos. “É quase inexplicável, mas tem o poder de encantar a todos. A junção de cores, os tons alaranjados, as sombras, são quase uma explosão de tudo que a gente gostaria de ser todos os dias. As pessoas são mais felizes no verão, felicidade essa que reflete no rosto. A vivacidade do momento se transborda em cores vivas e iluminadas, combinadas para realçar a beleza de cada um”, finaliza.





E para te acompanhar no momento mais comentado do ano, e se manter atualizado nas tendências, a agência de modelos Max Fama preparou este passo a passo para te inspirar e te dar confiança na temporada mais, mais, do ano!

Passo a passo





1 - Limpe e hidrate a pele;

2 - Aplique a base o blush e o iluminador;





3 - Aplique uma sombra laranja em toda pálpebra;

4 - Faça um delineado na pálpebra fixa do canto interno do olho até quase a ponta da sobrancelha.





Ficha Técnica

Modelos: Agência de Modelos Max Fama (@maxfama_oficial)

Modelos: Alexandra da Silva Oliveira

Fotógrafo: Jorge Garcia (@jorgeluizgarcia_)

Editor de Moda: Paloma Almeida (@_almeidaax_)

Maquiadora: Layane Santos(@roycebeensonbeauty@Makeup_liiika)

Edição: Felipe Melo (@mwtano)

Produção Executiva: Maria Alice (@mariaalice_le)

Coordenador Geral: Felipe Monteiro (@lippe_monteiro)