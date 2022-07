Beleza masculina: como cuidar da pele e ter uma melhor aparência

A ideia de que “homem não se cuida” ficou no passado. Cada vez mais o homem moderno assume cuidados para ter um visual mais bonito e melhorar a imagem pessoal, mantendo a saúde e a beleza em dia. E isso se refletiu no aumento do consumo de cosméticos por parte dessa fatia do público.

Em abril de 2020, segundo matéria do UOL Negócios, os homens já representavam 30% desse mercado, com 85% dessa fatia se orgulhando da sua independência, não pedindo ajuda às figuras femininas da sua vida (mãe, esposa, irmã, etc) para comprar produtos para si. Em 2022, segundo a Você S/A, o Brasil se destaca na venda de cosméticos masculinos, representando 13% do mercado global. Para 2024, o mercado prevê um movimento de mais de 78 bilhões de reais no setor.

As marcas já perceberam esse movimento masculino e cada vez mais criam ou customizam seus produtos para atender esse público exigente. Hoje, 25% dos lucros da Mahogany já provém da venda de cosméticos voltados para homens e a B.O.B (Bars Over Bottles), marca de cosméticos sustentáveis, criou o “Kit Barba, Cabelo e Bigode”, adaptando seus produtos para limpeza de pele oleosa, que é mais predominante no homem do que na mulher por causa dos poros maiores.





“Para nós, homens, sei que isso pode ser mais difícil, mas está mudando.”, diz Daniel Arend, competidor de canoa havaiana morador de Niterói, que se considera muito vaidoso e faz questão de ter sempre consigo um kit com creme, desodorante e perfume, além dos cuidados diários com a pele e a barba. “Com a idade tudo fica mais difícil, perder peso, calvície, e se cuidar usando hidratantes, sabonetes próprios para cada parte do corpo se tornam essenciais para se manter bem. Talvez esse seja o principal ponto, aceitar a vaidade.”.

