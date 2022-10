Claudia Raia e uma dúvida: é possível engravidar aos 55?

A Dra. Maria do Carmo Borges de Souza, especialista em reprodução humana e presidente da REDLARA (Rede Latinoamericana de Reprodução Assistida) responde as principais perguntas que surgiram nos últimos dias sobre a gravidez tardia.

A atriz Claudia Raia agitou as Redes Sociais ao revelar que ainda pensa engravidar aos 59 anos. A declaração chamou a atenção das mulheres e trouxe curiosidade sobre os limites do corpo para uma gravidez nessa altura da vida, as chances reais de maternidade e as consequências em caso de uma gravidez tardia.

É possível que a atriz tenha engravidado naturalmente na menopausa?



Iniciamos por uma importante explicação numérica: meninas ainda no ventre, na metade da gestação de suas mães, já têm em torno de 6 a 7 milhões de protótipos de óvulos (chamados de oogonias). No nascimento, são cerca de 1 a 2 milhões de dessas células que vão sendo “gastas” no processo natural da evolução ovariana.





Esta evolução segue durante a infância e, ao chegar na puberdade o número está estimado em cerca de 300 a 400 mil óvulos, embora os ovários de menina pareçam estar bem quietinhos nesta fase da vida.

Desta forma, durante os anos reprodutivos da mulher, estima-se que de 400 a 500 deles poderão iniciar o processo de maturação, que vai culminar em um óvulo que, exposto e penetrado por um espermatozoide propicia a formação de um embrião.



Esta conta numa espécie de poupança ovariana ao longo dos anos desde o início determina que o tempo de existência destes óvulos será muito importante para definir as sinalizações e os processos de junção dos núcleos do óvulo com o do espermatozoide.

Então, quando uma nova conta começa, ou seja, 23 cromossomos do óvulo + 23 cromossomos contidos no espermatozoide se somam, temos finalmente os 46 cromossomos no embrião.





Cada vez que esta conta não fecha em 46 cromossomos, temos embriões fadados ao insucesso, chamados de aneuploides. De maneira mais simples é como se faltassem informações importantes no manualzinho de instrução contido nos cromossomos, que são os genes. Podemos comparar bem a uma linha de produção em que faltam ou falham instruções precisas.

Portanto, em uma mulher jovem a oferta potencial dos óvulos é grande e com um funcionamento bem entrosado, mas essa potencialidade é reduzida com o passar do tempo, assim como o número de óvulos disponíveis e a qualidade deles. Desta forma, a partir de 35 anos as condições dos óvulos começam a apresentar dificuldades.

Por volta dos 45 a 46 anos, idade em que o número de óvulos disponível está bastante crítico, as irregularidades da duração do ciclo menstrual iniciam e sinalizam uma queda importante da capacidade reprodutiva.

A menopausa, que é a parada definitiva da menstruação define este fim. Há, portanto, uma queda acentuada na possibilidade de gravidez, com aumento progressivo das perdas gestacionais espontâneas (abortamentos) pelas alterações cromossomiais, desde <14% quando a mulher tem menos de 35 anos, 19% aos 38 anos, 28% aos 40 e 60% após os 44 anos.