Gravidez, dúvidas e emoções sobre a primeira gestação

Ela conta que quando descobriu a gestação foi um misto de sentimentos, quando apareceu o teste positivo, veio a alegria e a confirmação deste sonho que ja fazia parte dos planos há muito tempo, inclusive ela brinca dizendo que seu marido dizia que ela estava com ele só para ter um filho, e reforça dizendo que é uma sensação de amor que nasce no nosso coração.

Como a Thaisa no seu dia a dia acompanha várias gestantes e agora está vivendo este momento mágico da maternidade pela primeira vez, resolvi conversar com ela para nos contar como estão as expectativas com a chegada da doce Isabela. Para quem já passou pela maternidade, acredito que essa matéria trará boas lembranças, se ainda não é seu caso, você poderá conhecer e sentir um pouco mais acompanhando aqui.

Hoje quero compartilhar com vocês as sensações e emoções da primeira gravidez , e para isso vou contar com uma amiga que fiz quando eu estava grávida do meu terceiro filho em 2018, eu já morava aqui em Londrina e em meus exames de rotina eu conheci a Dra Thaisa Itimura que é ultrassonografista, muito querida e atenciosa e desde então não perdemos mais o contato.

Para a Thaisa ao escutar as batidas do coração de seu próprio bebê foi um momento único com muita emoção, por mais que ela faça isso todos os dias há mais de 6 anos acompanhando suas pacientes, pois para ela é a confirmação de todo um sonho, de estar junto, de tudo que ela desejou na vida e de formar uma família.





A Dra Thaisa diz que na teoria tem muito conhecimento sobre como será cada fase do desenvolvimento de um bebê e acredita que agora vivendo esta gestação será enriquecedora no seu trabalho, pois ela poderá conversar com muito mais propriedade, conversar com sentimento para cada paciente e isso fará com que ela veja um outro mundo e passará mais segurança para conversar com suas pacientes.

Apesar deste conhecimento na medicina, ela explica que cada fase que nós passamos, desde a criação do bebê dentro do seu ventre até o nascimento, o medo vem junto com uma ansiedade específica, ela diz: "eu acho que meu medo agora é como de qualquer mulher. Medo de não conseguir amamentar, medo de não conseguir cuidar, de não acordar a noite, de não ter jeito com ela, de não sabe dar banho, estou tentando absorver mais informações à respeito para estar preparada, mas acredito que só na hora que saberei".

Eu Marjorie concordo com o que Thaisa disse, pois eu também senti muitos medos e insegurança na minha primeira gestação e acredito que toda mulher gestante passa por algo parecido, aprendi que devemos viver um dia de cada vez, mesmo com a sensibilidade nas alturas (risos). Ela ainda conta que está ansiosa para ver como é o rostinho dela de verdade, a sensação de pegar ela no colo, de sentir o cheirinho dela pela primeira vez, vai ser um sonho mesmo realizado.

A Thaisa além de compartilhar conosco suas emoções, medos e ansiedades, para fechar com chave de ouro, deixa aqui uma dica que é sem dúvida fazer um bom acompanhamento, hoje existem muitas informações, profissionais obstetras muito especializados e que conseguem orientar e dar o melhor segmento para a gestação.





Ela finaliza dizendo que é importante para a mulher aproveitar este momento mágico, por mais difícil que seja ou esteja em relação aos sintomas, toda fase é única e vai passar, o mal estar passa, vômito passa, isso faz parte do processo para fazer a formação de um bebê, é uma evolução natural que ajuda no crescimento da mãe e ajuda no fortalecimento da família e é muito gratificante.









Compartilhe como foi sua experiência da primeira gestação lá no meu Instagram @respira.mamae ou como está sua expectativa para este momento, deixe seu comentário, pergunta ou sugestão que terei o maior prazer em te ouvir.