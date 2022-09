Endometriose, ovário policístico e gravidez

Passado dois anos que estava casada, eu já "desencanada" sobre gravidez, estava trabalhando normalmente comecei a sentir muita cólica abdominal, dores muito fortes e fui encaminhada para o hospital de emergência, fiquei o dia todo no soro e com muita medicação para passar a dor.

Quando eu era mais jovem no início do casamento próximo dos 23 anos, durante minhas consultas de rotina, eu ouvia de várias ginecologistas que dificilmente ou nunca engravidaria naturalmente pois meus exames mostravam endometriose e ovários policísticos além de ter o útero invertido, pois é quanta coisa né.

Quando vi a postagem no Instagram da atriz e cantora Larissa Manoela dizendo que já tinha sido diagnosticada com endometriose e agora descobriu que também tem ovário policístico , que ficou assustada pois isso pode trazer algumas dificuldades em engravidar, eu entendo o que ela está passando e resolvi escrever também para contar minha vivência e desejar força para ela e tantas outas mulheres que estão passando pelo mesmo problema.

Lembro que naquela semana fui até o gastroenterologista que me atendeu no hospital e ele solicitou uma endoscopia. Realizei o exame mas não deu nada e voltei na consulta com a ginecologista. A Dra me atendeu e solicitou alguns exames de rotina e incluiu um Beta HCG só para garantir que não estava grávida.

Publicidade





Naquele dia o tempo não passava, e quando peguei o resultado lá estava escrito grávida de 4 semanas, o que para a medicina era impossível acontecer. E assim veio nossa primeira filha, confesso que durante a gravidez eu tive que redobrar a atenção, pois era considerada uma gravidez de risco e até fui demitida do trabalho (mesmo estando grávida), mas isso é assunto para outra matéria (risos).

Publicidade





Graças a Deus, porque pelas médicas que passei eu não teria filhos, ela nasceu perfeita, linda e nos trouxe muitas felicidades. Cinco anos depois veio o segundo já uma gravidez normal, sem sustos e agora um pouco antes da pandemia veio o terceiro, todos desafiando a medicina.