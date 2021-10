Oficina gratuita ensina fazer tapete de crochê

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), por meio do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), abriu as inscrições para o curso Artesanato Solidário: doando amor. A atividade acontecerá no dia 18 de outubro, às 13h, via internet, com a artesã voluntária Tânia Cordeiro. A ação é gratuita e aberta para as mulheres acima dos 18 anos. As interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp (43) 99945-0056. Há 15 vagas disponíveis.

Durante o curso, as participantes aprenderão a fazer tapete de crochê com o acabamento em bico, que também é conhecido por barrado ou barradinho em crochê. Para isso, as alunas receberão barbantes de duas cores diferentes e uma agulha específica para esse artesanato. O material entregue possibilitará a confecção de dois tapetes, pois a ideia do curso é que as inscritas façam um para si e outro para doação.

Nesta terceira edição, os tapetes serão doados para as mulheres que estão em tratamento de cânceres e são atendidas pelas Casas de Apoio.





Devido à pandemia, as aulas com todo o conteúdo didático serão gravadas e encaminhadas para o WhatsApp das alunas, que poderão assistir os ensinamentos quantas vezes for necessário. Além disso, a professora estará disponível em um dia e horário acordado antecipadamente, para tirar dúvidas. Já o material necessário para a confecção dos tapetes deve ser retirado na Secretaria da Mulher, após instruções repassadas pela equipe da Prefeitura de Londrina.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Lisneia Rampazzo, explicou que esta edição é alusiva ao Outubro Rosa e a conscientização das mulheres para a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, por isso os tapetes serão doados para as mulheres em tratamento. “Temos percebido que o resultado da proposta do Artesanato Solidário tem sido muito positivo. Além das alunas aprenderem uma técnica, elas estão percebendo que o resultado do aprendizado pode fazer diferença na vida de outras mulheres. Elas doam o tapete com muita satisfação, pois sabem que isso é um ato de amor”, disse.





A oficina faz parte de um dos três eixos de trabalho da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que aborda ações em prol da prevenção e enfrentamento à violência; a capacitação para o trabalho e inclusão produtiva e a formação cidadã. “Nossa intenção é levar conhecimento para as mulheres de Londrina, para que elas aprendam novas técnicas e trabalhos manuais, possam gerar uma renda extra, além da capacitação”, disse a secretária da pasta, Liange Doy Fernandes.