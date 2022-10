Saiba como identificar e prevenir o câncer de mama em pets

Uma pesquisa realizada pelo CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) revelou que, no Brasil, de 45% a 50% das fêmeas caninas desenvolvem câncer de mama em algum momento da vida, enquanto 30% das fêmeas felinas do país também são atingidas pelo problema, sendo que cerca de 80% desses casos são diagnosticados como tumores malignos e 20% deles são descobertos tardiamente, dificultando o tratamento e, consequentemente, diminuindo as chances de cura.





Causas e prevenção



Publicidade

Publicidade



Por ser uma doença causada por hormônios relacionados à reprodução, como o estrógeno e a progesterona, esse tipo de câncer tem maior incidência em fêmeas que não foram castradas precocemente - antes do segundo cio - e nas que recebem doses de hormônio, como injeções e/ou comprimidos anticoncepcionais, explica a doutora em Cirurgia Veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Positivo (UP), Sabrina Marin Rodigheri.

“A castração precoce é a principal forma de prevenção ao câncer de mama nos pets. É recomendado que seja realizada entre o primeiro e o segundo estro do animal, para evitar possíveis problemas de uma castração muito precoce.” A especialista revela que essa falta de castração precoce é o principal motivo para que a doença seja tão comum, pois muitos tutores não têm ciência da importância ou até mesmo não têm condições financeiras para realizar o procedimento em seus pets. Publicidade Publicidade

Rodigheri aponta que raças como poodle, pastor alemão e dachshund têm uma incidência mais alta da doença. Por isso, é importante ficar ainda mais alerta entre as fêmeas caninas dessas raças. Não há um levantamento oficial da taxa de mortalidade, porém, visto que praticamente 7 em cada 10 casos são tumores malignos, acredita-se que esse número fica entre 25% e 50% dos diagnósticos.



Como identificar?

Publicidade



A médica veterinária recomenda aos tutores palpar as mamas das cadelas e gatas com frequência, principalmente das que não foram castradas precocemente, e se atentar para qualquer mudança na região, como nódulos, caroços, feridas e aumento de volume. “Pode ser tanto um nódulo maior, do tamanho de uma ervilha, ou um bem pequeno, como se fosse um grãozinho de areia por baixo da pele, mas que já pode ser algo”, alerta Rodigheri, que explica que, em alguns casos, os pets também podem apresentar sintomas como perda de peso, cansaço e tosse, que pode significar um problema mais sério. “Isso geralmente acontece no caso de uma metástase, que é quando o tumor já se desprendeu da mama e foi para algum outro órgão, principalmente o pulmão. É importante ficar alerta nesses casos, pois a principal causa das mortes por câncer de mama nos pets é a metástase pulmonar.”

Publicidade



Diagnóstico e tratamento