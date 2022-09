Medicamento para tratar câncer de mama passa a ser oferecido pelo SUS

Pacientes com câncer de mama agora podem contar com o medicamento Trastuzumabe Entansina oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Indicado em monoterapia - método em que o processo de tratamento é realizado utilizando apenas uma droga ou procedimento - para tratamento de pacientes classificados no nível HER2-positivo da doença.





A Portaria que incorpora o medicamento ao SUS foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) da última segunda-feira (12).

“A tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação ao Sistema Único de Saúde após passar por avaliação da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), responsável por assessorar a pasta nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS”, informou o ministério.