Em Londrina, famílias carentes recebem vale-gás na zona norte

A dona de casa Angélica Bispo dos Santos chegou animada à Escola de Circo de Londrina, na avenida Saul Elkind, zona norte. A alegria não era para menos. Fazia três dias que estava sem gás em casa e o vale recebido por meio da ação da Cufa (Central Única das Favelas) em parceria com a Petrobras representava um alívio.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





“Estava cozinhando no fogão à lenha. Estou muito feliz”, relatou. Angélica mora junto com o esposo, que quando consegue faz trabalhos de pedreiro, e os filhos de sete e nove anos no residencial Flores do Campo.

Continua depois da publicidade





A família foi uma das 100 beneficiadas com o vale-gás distribuído na manhã desta sexta-feira (24). Os contemplados são de sete localidades carentes da região norte e foram indicados por lideranças locais. As famílias poderão retirar o botijão com uma distribuidora que foi credenciada. Mais de 540 pessoas serão impactadas a cada 40 dias.





“De agora até o fim do ano serão cinco vale-gás para cada uma das pessoas cadastradas no programa. Serão R$ 130 a menos na despesa do dia a dia delas”, destacou Lua Gomes, coordenadora regional da Cufa.





Continue lendo na Folha de Londrina.