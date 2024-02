Grupos tentam fazer dia de Iemanjá ser mais sustentável

No ano passado, após a festa de Iemanjá em Salvador, foram recolhidas 81 toneladas de resíduos das faixas de areia e do circuito do Rio Vermelho, 15% a mais do que em 2020, último evento realizado antes da pandemia.

Outra recomendação dos religiosos é que as pessoas revertam os presentes em contribuições para as casas de axé que tenham trabalhos sociais nas periferias das cidades.

Agora, com a maior adesão de pessoas aos festejos, à medida que eles ganham um caráter mais cultural e turístico, a ideia é influenciar para que as homenagens e oferendas não sejam afetados por uma lógica consumista.

"Essa consciência já começa a ser construída entre o povo de terreiro, pois são as autoridades religiosas que podem promover essa mudança, ressignificar os ritos e trazer a tradição para um contexto mais atual", diz William. "Todos estão mais sensíveis às questões ambientais, da mudança do clima e buscando alternativas."

Um dos incentivadores desse movimento é o antropólogo Rodney William, babalorixá do terreiro Ilê Obá Ketu Axé Omi Nla, de Mairiporã (SP). Como vive entre São Paulo e Salvador, William participa todos os anos da centenária festa de Iemanjá no Rio Vermelho e vem notando um aumento no fluxo de participantes.

Lideranças religiosas do candomblé e da umbanda criaram um movimento para conscientizar os participantes das festas sobre questões ambientais, que inclui mutirões de limpeza de praias e pedidos para que as oferendas a Iemanjá sejam biodegradáveis, sem materiais plásticos, metal ou vidro.

Como a festa cresceu em público e hoje atrai também pessoas que não são praticantes das religiões afro-brasileiras, aumentou também a preocupação com o lixo deixado nas praias após os rituais e que acaba indo parar no mar.

Os festejos de Iemanjá, celebrados na maior parte do litoral brasileiro em 2 de fevereiro com a entrega de oferendas à orixá, estão ganhando uma dimensão mais ecológica.

No Rio de Janeiro, a praia do Arpoador, na zona sul, receberá nesta sexta-feira (2), pelo segundo ano, uma festa de Iemanjá que promete celebrar as raízes afro da cultura carioca e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o cuidado com o meio ambiente.



Serão 14 atrações artísticas -entre sambas de caboclo, afoxés e ogans do candomblé- e 120 líderes religiosos e filhos de santo, integrantes da rede de comunidades tradicionais de Madureira e também membros de quilombos do estado do Rio, para um ritual coletivo que terminará com uma ação de limpeza.



"A ideia do evento é trazer as casas centenárias de candomblé e umbanda de volta para o cenário da zona sul e convidar o público para um mutirão de limpeza das areias, calçadão e pedra do Arpoador", diz Marcos André Carvalho, diretor artístico e organizador do evento.



Umbandista, Carvalho relata que foi orientado por um guia espiritual a promover a festa. No ano passado, quando estreou no Arpoador, era esperado um público de mil pessoas. Porém, no fim da tarde, já eram mais de 10 mil pessoas aglomeradas na pedra, no calçadão e nas areias do Arpoador para homenagear Iemanjá.

Os pais e mães de santo que vão participar da festa recomendam aos devotos que todas as oferendas do ritual sejam biodegradáveis -preferencialmente flores e frutas.



"Pedimos ao público que não leve plástico, vidro ou madeira. É uma saudação à Rainha do Mar, à sua morada e às forças da natureza", diz o babalorixá Pai Dário, descendente da Casa Branca do Engenho Velho, uma das mais antigas casas de candomblé do Brasil.