Oficina de formação musical gratuita oferece 150 vagas em Londrina

Em sua 4ª edição, a Oficina Gratuita de Aperfeiçoamento Musical promovida pelo Centro Cultural e de Integração das Artes está com inscrições abertas e as aulas já começam no dia 6 de fevereiro.





As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade, que fica na Rua Ibiporã, 894 - em Londrina.

Por meio de uma parceria com o governo federal, o curso oferece 150 bolsas de estudos para cursos de violino, piano, violão, guitarra, contrabaixo e canto coral.





De acordo com idealizador, Roney Marczak, esse é um momento de celebração e o objetivo das oficinas é oferecer a instrumentistas sem recursos financeiros uma aprendizagem com professores de alto nível.

Assim, entre os critérios de seleção estão: a condição de vulnerabilidade socioeconômica do interessado, conhecimento prévio do instrumento a ser praticado e possuir o próprio instrumento musical. “As oficinas serão ministradas por professores reconhecidos nacionalmente”, enfatiza.





Marczak explica que as aulas terão a duração de um ano e, a cada temporada, o interesse é crescente. O músico comemora a ampliação do número de bolsas de estudo oferecidas desde a primeira edição e atribui a expansão aos bons resultados obtidos em cada oferta de cursos anuais do projeto.

Para o violonista, um dos indicativos do interesse e da popularidade da oficina é a presença de pessoas de até 100 quilômetros de distância e o fato de 70% das inscrições já estarem preenchidas. "Isso também graças às indicações de quem já participou das oficinas".





ATENDIMENTO A 8 MIL ALUNOS





Depois de 20 anos de estudos, viagens e trabalhos na Europa, Roney Marczak retornou e segue no para o Brasil e em sua cidade natal, Londrina. O seu maior propósito é de mudar o futuro de crianças e jovens carentes por meio do ensino de música. "Já atendemos mais de 8 mil alunos", destaca.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: