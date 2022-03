Horóscopo chinês indica novidades no amor

Março chegou e, no horóscopo chinês, este é o mês do Coelho. Mas não só isso, este também é o período conhecido como Peach Blossom, que se trata de uma energia que pode favorecer os relacionamentos e o poder de atração dos signos do Tigre, Cavalo e Cachorro entre os dias 5 deste mês e 4 de abril. A especialista em astrologia chinesa, Marina Caramez, entrevistada pelo Astrolink, explica!

O que é a Peach Blossom na astrologia chinesa?

A partir de cálculos, Marina destaca que astrólogos chineses indicam a chegada da estrela Peach Blossom periodicamente para cada signo. Trata-se de um período que promove atração e fascínio entre as pessoas, falando sobre amor, romance e a energia sexual ligada à atração física que os outros podem sentir por você. Muitas pessoas, por exemplo, acabam se casando durante o ciclo, enquanto outras também podem encontrar relacionamentos mais profundos e significativos.





A energia da estrela Peach Blossom é formada por quatro animais: Coelho, Cavalo, Galo e Rato. Caramez explica que cada um deles se relaciona com outros três animais, indicando, assim, um momento mais propício para o romance dos nativos destes signos chineses.





Este período, que acontece entre março e abril, conta com o Coelho, um animal mais acessível e com talento natural para trabalhar em grupo e fazer networking, pois sabe se relacionar com diferentes grupos. É ele que indica a energia Peach Blossom para os signos do Tigre, Cavalo e Cachorro neste momento.

As pessoas sob a influência dessa energia (nativas de um dos 3 signos citados acima) têm uma personalidade acolhedora, mas que também têm necessidade de ser cuidada. Imaginem alguém extremamente amoroso e com um toque de vulnerabilidade. Essa é uma combinação irresistível, não acham?





Peach Blossom indica uma oportunidade de interagir com as pessoas - e elas responderão. Como você escolhe usá-la – para o amor ou para o trabalho – depende inteiramente de você.





Peach Blossom pede atenção





Marina Caramez frisa que essa estrela não tem necessariamente a ver com a beleza de alguém. As pessoas sob a influência dessa energia atrairão outras para a sua vida, independente de sua aparência. No entanto, cuidado! Essa estrela também pode causar problemas de relacionamento, pois você também atrai pessoas que não estão interessadas no seu bem-estar ou sucesso.





A dica é escolher com cuidado e sabedoria as pessoas que se aproximam de você. Tirando isso, os indivíduos nascidos no ano ou no dia do Tigre, Cavalo ou Cachorro vão gozar de intensa vida social, farão novas parcerias, encontrarão pessoas dispostas a ajudar e, como bônus, podem começar um relacionamento cheio de paixão.