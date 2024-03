Movimento 'delulu' seduz jovens ao incentivar pensamento positivo

"100% obcecada em mim", "romantizar a sua vida", "fingir até acreditar". Essas são algumas das frases que circulam nos vídeos sobre como é ser "delulu". O termo vem da palavra delusional (delirante, em português) e significa aderir a uma mentalidade otimista.





O objetivo é funcionar como uma espécie de lei da atração, em que ao pensar coisas positivas, você atraia coisas boas.

É como se fosse um treinamento da mente em que a pessoa produz um determinado tipo de pensamento e não permite que ideias aleatórias invadam sua consciência, explica Karen Vogel, psicóloga e professora na The School of Life, organização global referência no desenvolvimento e na aplicação do autoconhecimento.





Segundo o Google Trends, nos últimos 12 meses cresceu o interesse de buscas pelo termo delulu ao redor do mundo. Em 2023, as pesquisas por esse assunto cresceram 20 vezes em relação ao ano anterior.

Delulu é comum em comunidades de fãs, como no k-pop, estilo musical da Coreia do Sul, em que as fãs usam o termo para descrever quando o amor pelo artista ultrapassa os limites da realidade e se torna fantasioso, como acreditar que vão se casar com o cantor ou namorar com ele.





No entanto, delulu estourou essa bolha e chegou ao TikTok. A gerente de vendas e criadora de conteúdo, Jasmine Cowell, 30, por exemplo, compartilhou na rede social sua experiência em ser "delulu das ideias".

"A partir do momento em que você é tão desiludida a ponto de acreditar que nada vai abalar sua vida e que você vai sim alcançar qualquer coisa que você imagina, qualquer barulho externo que vá contra essa ideia, você simplesmente não escuta", diz Jasmine em um vídeo publicado na plataforma.





Ela afirma que usa essa mentalidade no seu trabalho, como quando vai conversar sobre orçamento. "Coloco o valor de acordo com o mercado, mas antes existia aquela voz na cabeça dizendo: 'ninguém vai te pagar esse valor'. Pensando delulu, eu falo, eu consigo", diz Jasmine.

