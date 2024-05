Mães Olímpicas: atletas contam como conciliam filhos e carreira

Muitas mães são desmotivadas a seguir na carreira após a chegada dos filhos. Dados da pesquisa Bem-Estar Parental (2023), realizada pela Filhos no Currículo e a Infojobs sobre os desafios da parentalidade na carreira, apontam que 55% de pais e mães já sofreram preconceitos ou retaliações no trabalho ou em processos seletivos.





Para Fernanda Nunes, atleta olímpica de Remo, frases como "Você tem até potencial, mas sendo mãe solo é difícil chegar lá” e “O seu filho é problema seu” foram faladas pelos treinadores antes das seletivas para os Jogos Rio 2016, quando disputou na categoria double skiff peso leve, com Vanessa Cozzim, outra mãe.

Antes da seletiva de 2012, Fernanda descobriu uma gravidez não planejada. Com seu filho, Bento, já com 3 anos de idade, a situação se repetiu. Assim, a atleta teve uma interrupção na crescente de treinamentos e na conquistas de novos marcos e tempos.





O que era para ser uma parada forçada de quem estava tentando “equilibrar os pratinhos”, entre o trabalho de fisioterapeuta e os treinos iniciados às 5 horas da manhã, se transformou em uma maratona. Fernanda conseguiu participar das seletivas até a sexta semana de gestação.







No retorno da sua licença, com pouca rede de apoio, levava Bento para os treinos e recebia ajuda dos colegas, que se revezavam para dar o colo. Entretanto, na parte da comissão técnica, a atleta recebeu propostas para competições mais amadores e frases de desmotivação.

"Houve um desmerecimento ali. Mas, com a maternidade, me tornei uma pessoa mais focada, resoluta, resiliente e muito mais difícil de ser vencida”, conta a atleta, que vem colecionando medalhas, além de integrar a comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro desde 2020.





A CEO da Filhos no Currículo, michelle Terni, explica que não é só no esporte que os talentos femininos são expulsos após a maternidade. "No mercado de trabalho, mulheres são arrastadas para fora da arena na medida em que chegam os filhos em suas vidas, como se passassem a performar menos. O que acontece é o contrário. Filhos são potência na carreira. Ao invés de perda de performance, essa profissional retorna ao trabalho com habilidades extras adquiridas no exercício de sua maternidade", explica.

Ao comparar as regras para as carreiras, percebe-se que o que se aplica para as mães não é o mesmo que se aplica aos pais, começando pela licença maternidade versus licença paternidade "Em ano de Olimpíadas, é preciso levar essa discussão para os corredores corporativos", completa Michelle.