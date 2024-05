'Ex-terminador': nova ferramenta apaga ex de fotos sem deixar rastros

A porcentagem de pessoas que querem apagar um ex no Brasil chega a 47%, pensando nisso, a nova ferramenta, chamada de "Ex-terminador", foi criada para permitir que os solteiros apaguem seu ex de fotos sem deixar rastros.







A ferramenta surge após uma pesquisa que identificou que 62% das mulheres solteiras que usam o aplicativo de namoro OKCupid sentem a necessidade de apagar um ex de uma boa foto delas. Assim, o OKCupid lançou o aplicativo em parceria com o editor de fotos que utiliza inteligência artificial, o Photoroom.

Para utilizar o Ex-terminador basta caregar uma foto, identificar qual a pesosa que deseja apagar e a inteligência artificial do Photoroom faz o resto. "Ex-terminar seu ex, apagando-o de uma boa foto, está prestes a se tornar a nova tendência de namoro do verão", diz Michael Kaye, chefe de marca do OkCupid.





Ao entrar em um aplicativo de namoro, as pessoas buscam subir suas melhores fotos com a intenção de atrair um relacionamento. Entretanto, nesse momento, muitos usuários se encontram com fotos que foram arruinadas pela presença de um ex parceiro.

Para entender melhor os solteiros do aplicativo, o OKCupid realizou uma pesquisa com seus usuários para saber quantos se sentem impedidos por fotos com ex-namorados. A pesquisa recebeu mais de 185 mil respostas e indica que cerca da metade dos solteiros da Geração Z (54%) e da geração Millennial (50%) dizem que têm uma boa foto de si mesmos da qual já quiseram apagar um ex.





"Seja para se curar e seguir em frente ou para salvar uma boa foto, milhões de pessoas querem apagar seus ex-namorados de fotos antigas", diz Lauren Sudworth, chefe de marca da Photoroom.

Quanto aos motivos, 43% dizem que não querem ver o ex; 41% querem superar o término do namoro; e 16% dizem que querem usar a foto em um perfil de aplicativo de namoro.





Quando se trata de fotos de perfil de namoro em geral, a maioria dos solteiros do OKCupid (58%) prefere uma foto individual ou selfie de si mesmos, enquanto 37% escolhem uma foto deles fazendo algo que amam e apenas 5% optam por fotos com a família ou amigos.





Quanto às fotos que querem ver de uma pessoa compatível em um perfil de namoro, quase sete em cada 10 usuários (67%) preferem fotos individuais de alguém; 17% querem ver possíveis parceiros praticando um hobby ou em férias; 10% gostam de vê-los com animais; e 6% adoram fotos com a família ou amigos.