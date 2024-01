Veja o que fazer com as crianças nas férias em SP

Na programação de férias da capital paulista, museus, parques e instituições culturais preparam atividades de lazer para crianças.







Grátis ou pagas, as opções incluem oficinas de ciência com mãos na massa, dinâmicas de esportes radicais e coletivos e passeio para conhecer animais noturnos. Veja um roteiro para se inspirar.





BLOW UP: UM SOPRO DE DIVERSÃO

Inaugurada em outubro de 2023, a exposição de arte inflável está espalhada em três andares com esculturas que apresentam um universo de fantasia constituído por animais gigantes, plantas coloridas e formas brilhantes. Um dos destaques é a piscina de bolinhas em formato de estrela, que é iluminada por lâmpadas azuis. No térreo, há outros brinquedos interativos, como o pula-pula em um castelo. A exposição fica em cartaz até 11 de fevereiro, das 11h às 20h, a partir de R$ 50.

Oca - pq. do Ibirapuera , av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, Vila Mariana, região sul. Ingressos em blowupbrasil.com.br





MUSEU CATAVENTO

Oferece oficinas de ciência de terça a domingo, das 9h às 17h, até o dia 31 de janeiro. As opções incluem arqueologia, com escavação de objetos escondidos na areia, e química, em experimentos que mudam as cores de líquidos ou tornam fogo tocável. Outra atividade é a criação de mini terrários para levar embora -atividade agendada à parte. Só participa quem tiver ingresso do museu, que sai por R$ 18. Crianças de até 7 anos não pagam.

Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II, centro. Tel: (11) 96392-1393. Ingressos em: museucatavento.org.br





MUSEU DO FUTEBOL

Com programação gratuita de terça a domingo, das 10h às 17h, na parte externa do museu, crianças encontram jogos e brinquedos de uso livre. A cada dia, o calendário traz atividades diferentes. São brincadeiras de futebol, como passa ou repassa, pula-pula em forma de bola, sinuca com os pés e campeonato de embaixadinhas. Os pequenos também podem aprender a fazer pipas, criar brinquedos manuais ou trocar figurinhas de jogadores e jogadoras.

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, região oeste. Tel: (11) 3664-3848





MUSEU DA IMIGRAÇÃO





Organiza no sábado (13) uma oficina para mini baristas, às 11h e às 14h. Orientada pelo especialista Hallyson Ramos, do Museu do Café, a atividade aborda a história do produto no Brasil. As crianças aprendem sobre os tipos de torra e métodos de preparo. Depois, põem esse conhecimento em prática ao preparar um mocaccino (calda de chocolate, leite vaporizado e café) e um affogato. De quarta a domingo, o museu também tem espaço de brincadeiras que funciona das 11h às 17h até o final de janeiro. Crianças de até 7 anos não pagam. Já para adultos, sai por R$ 18.





R. Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, região leste. Tel: (11) 2692-1866. Ingressos em sympla.com.br





MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA





A programação, que vai até o dia 26 de janeiro, traz atividades e oficinas relacionadas à mostra temporária "Essa Nossa Canção", sobre a relação do português com músicas populares. Como em um karaokê, haverá microfone para soltar a voz, palavras espalhadas pelo chão para criar canções, além de brinquedos. Nos dias 13, 20 e 25, o museu terá apresentações de educadores e artistas. As brincadeiras musicais, gratuitas, acontecem no Saguão B e Pátio B, de terça a sábado, das 10h às 17h. Para ver a mostra principal, o ingresso sai por R$ 20.





Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico. Tel: (11) 4470-1515. Ingressos em: sympla.com.br





PARQUE VILLA-LOBOS





Abriga até o dia 28 de janeiro uma dezena de atividades recreativas, como tirolesa, trampolim, futebol de sabão, tobogã inflável de 15 metros de altura e parede de escalada. É preciso comprar bilhetes para cada brinquedo, que saem a partir de R$ 10. Há pacotes com dez tíquetes (R$ 80) ou com acesso livre para todas atividades no mesmo dia (R$ 150). O funcionamento dos brinquedos acontece de quarta a domingo, das 10h às 18h no parque Villa-Lobos.





Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, região oeste. Ingressos em: familianoparque.com.br





PINACOTECA





O complexo cultural organiza atividades até o final de janeiro. No edifício da Luz, acontece o "JogaJunto", das 10h30 às 15h30, com brincadeiras para atiçar a curiosidade sobre as obras do museu. Do outro lado da rua, a Pina Contemporânea recebe o "Experimenta!", que traz atividades de pinturas, com sessões das 10h30 ao meio-dia e das 14h às 15h30. Para crianças até 10 anos a entrada é grátis, mas adultos pagam R$ 30.





Pina Luz- pr. da Luz, 2, Bom Retiro. Pina Contemporânea- av. Tiradentes, 273, Luz. Ingressos em: pinacoteca.org.br





SESC 24 DE MAIO





Uma das atividades do Sesc Verão, iniciativa de contato com esportes olímpicos, é a escalada no bounder para crianças. Está programada até o dia 28 de janeiro aos sábados e domingos, das 15h às 16h. Os pequenos experimentam a modalidade adaptada às suas capacidades em uma parede de escalada, sob

supervisão de educadores. A atividade é grátis para todos.





R. 24 de Maio, 109 - República, região central. Tel: (11) 3350-6300





ZOOLÓGICO





Nos dias 13 e 27 de janeiro, a instituição terá passeio noturno. O intuito é mostrar animais que não estão ativos durante o dia, período com mais visitas. De noite, animais como os grandes e pequenos felinos, lobo-guará, corujas e serpentes têm outra rotina. A visita começa às 18h30 e se alonga até às 22h. Crianças até 3 anos não pagam. Já as que têm entre 4 e 13 anos pagam meia. Para o público geral, o ingresso custa R$ 99.





Av. Miguel Estefano, 4241 - Água Funda, região sul. Ingressos em: zoologico.com.br