Ayrton Senna e o troféu inesquecível do Sonic em 1993

Todo brasileiro já ouviu falar dos grandes feitos de Ayrton Senna na maior categoria do automobilismo, a Fórmula 1. O piloto é considerado até hoje um herói nacional e, apesar de ter partido muito cedo, deixou um legado e um nome indelével na história do país e também de uma certa franquia.





Em 11 de abril de 1993, o brasileiro Ayrton Senna protagonizou uma das suas atuações mais memoráveis com uma vitória fantástica em Donington Park. Além disso, para os brasileiros, essa corrida ficou ainda mais marcante com um toque gamer: o troféu entregue ao vencedor tinha a forma do Sonic. Isso aconteceu porque nesse ano, a SEGA estava expandindo suas ações de marketing e resolveu fazer parte da Fórmula 1.





Por isso, nada mais justo do que ter o personagem mais famoso da empresa como garoto propaganda. Ainda mais se for no formato de troféu nas mãos de Ayrton Senna.