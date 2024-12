Festival Internacional de Inovação pretende mostrar Londrina e avanços tecnológicos

O 1º FIIL (Festival Internacional de Inovação de Londrina) será realizado no Parque de Exposições Ney Braga entre os dias 5 e 8 de dezembro e vai tirar do papel um projeto do Masterplan, que é o planejamento estratégico do município para os próximos anos.





Organizado e promovido pelo Estação 43, por meio do diretor superintendente do instituto, Roberto Moreira, o FIIL pretende “mostrar” Londrina e todos os avanços na área da inovação, além de discutir eixos temáticos como cidades inteligentes, GovTech, entre outros.





“Londrina é a terra dos festivais e quanto ao ecossistema de inovação a cidade é referência nacional. Nós, como Estação 43, entendemos que Londrina merecia um festival, que é um dos projetos do Masterplan, por isso resolvemos organizar para entregar, até pela comemoração aos 90 anos da cidade”, explicou Roberto Moreira sobre a organização do evento.





EVENTOS ARTÍSTICOS





O festival é gratuito e pretende atrair pessoas de Londrina e região, até por isso o evento contará com eventos artísticos e alimentação.





“Vão ter bandas, temos parceria com a Abrasel, fechamos com restaurantes que estarão no Encontro Nacional de Parques (evento que fará parte do FIIL). Terá desconto nestes restaurantes para os participantes do evento. Estarão presentes lideranças de todo o Paraná”, seguiu Moreira.





Uma das áreas que será foco no FIIL é o TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações), que é uma das cinco verticais trabalhadas pelo Estação 43.





“Serão muitas palestras falando sobre tecnologia e inovação no geral, além de empreendedorismo feminino, inteligência artificial, são várias políticas públicas que serão apresentadas”, apontou o organizador.





PRIMEIRO FESTIVAL





“É nosso primeiro festival e uma excelente oportunidade. Serão vários ecossistemas não só do estado do Paraná, mas também de fora do Estado. São ecossistema de Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, que vão vir e compartilhar as boas práticas de cada um deles”, exaltou Lúcio Kamiji, presidente do Estação 43.





A ideia do festival também é a criação de um ambiente propício para a troca de ideias, networking, formação de parcerias estratégicas e desenvolvimento de soluções.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: