Raul Fulgencio: a visão por trás da transformação imobiliária de Londrina

Com a experiência adquirida ao longo dos anos, foi em 1998 que nasceu a Raul Fulgencio Negócios Imobiliários, com a ousadia como característica marcante. Para ele, a sua inquietude vai muito além de comprar, vender e alugar, mas sempre tendo como base o conhecimento e a experiência diante de um mercado exigente.

Ao ser dono do próprio negócio, queria ir muito além do comprar, vender e alugar. “Afinal o profissional do mercado imobiliário é quem norteia o crescimento da cidade, desenvolve produtos e precisa enxergar para onde a cidade vai”, explica. É ao ir além que a ousadia se torna o diferencial na transformação de uma cidade como Londrina.

Marco zero

Como os investidores do mercado imobiliário não colocavam fé no local, a saída foi contar com o apoio de pessoas de outros ramos, da área médica ao agronegócio, que acreditaram no projeto. “Eu vendi o que seria porque o que era ninguém comprava”, explica.

Ao se deparar com uma área de 256 mil m², o empresário garante que enxergou ali o potencial de desenvolvimento de toda uma região. Então, em 2005, foi atrás de investidores, não foi uma tarefa fácil, pois a maioria não conseguiu enxergar no local o que os olhos de Fulgencio viam.





Ao elaborar o Masterplan, ele percebeu que a cidade necessitava de um novo empreendimento no estilo do Shopping Catuaí, além de uma grande loja de departamentos, um hotel e um teatro. Atualmente a região já conta com mais de 720 apartamentos entregues, além de shopping, lojas e um hotel. O que ele e a comunidade ainda aguardam com ansiedade é a construção do teatro. O terreno de 20.000 m², localizado ao lado do shopping e destinado à construção de um teatro, foi doado ao município, mas as obras não tiveram continuidade.





O empresário cita com muito orgulho que o Complexo Marco Zero trouxe desenvolvimento para a região, já que após a obra, a área passou a receber diversos condomínios horizontais e verticais, assim como um campus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).