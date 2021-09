Como criar um CV perfeito e conquistar a vaga dos seus sonhos

O mercado de trabalho pode passar por uma série de reviravoltas, mas preparar um currículo continua sendo um dos primeiros passos para ter sucesso ao se candidatar a empregos. Afinal, isso é necessário para participar de processos de seleção profissional e se apresentar aos contratantes em potencial. Por esse motivo, é normal ter dúvidas sobre esse tipo de documento.

Quer um exemplo? Muita gente se pergunta se o certo é escrever curriculum ou currículo. Então, vamos esclarecer esse detalhe e revelar tudo que você precisa saber para criar um CV perfeito nos dias de hoje.



7 dicas para você criar um CV perfeito

Currículo, curriculum vitae ou a abreviação, CV, são palavras que se referem ao mesmo tipo de documento. O nome vem do latim e a tradução é “curso da vida” — indicando que aquele é um espaço para descrever vivências e, no caso da busca por trabalho, apresentar informações relevantes sobre uma trajetória profissional.

Por mais que o significado ainda seja o mesmo, muita coisa está mudando para acompanhar a modernização dos processos de recrutamento. Veja como aperfeiçoar seu CV de acordo com as expectativas de quem pode decidir sobre a sua contratação:



1. Defina palavras-chave para incluir no currículo

Incluir palavras-chave no currículo é essencial para adequar o documento aos sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) que muitas empresas e agências de recrutamento usam para filtrar as candidaturas. Ou seja, isso pode evitar que seu CV seja rejeitado pelo sistema antes de ser visto pela equipe de RH.



2. Escolha um modelo de CV com visual profissional

Hoje em dia, há uma maior flexibilidade quanto à formatação e o estilo de um curriculum vitae. Contudo, é importante que ele seja bem estruturado para que os recrutadores possam encontrar rapidamente as informações que desejam. Você pode descomplicar essa etapa usando uma ferramenta como o gerador de CV do OnlineCurrículo.



3. Elimine os dados desnecessários

Seu CPF ou estado civil são detalhes que não fazem a menor diferença para quem deseja saber sobre suas competências profissionais. Por isso, já faz tempo que é considerado desnecessário apresentar números de documentos e dados como gênero, raça e idade. Afinal, as empresas estão cada vez preocupadas com as questões de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho — e isso deve ser ponderado se você estiver em dúvida se deve colocar foto no currículo ou não.



4. Posicione-se!

A seção Objetivo fica em uma posição privilegiada, logo no início do currículo. Por isso, vá além de informar o cargo pretendido e aproveite esse espaço para dizer a que veio. Ou seja, escreva de 3 a 4 frases que destaquem os pontos fortes de sua candidatura e justifiquem por que você pode ser a pessoa ideal para exercer aquela função.



5. Mantenha o foco

Ao selecionar as informações que vão entrar no seu CV, foque naquilo que mais interessa às quem vai analisar esse material. Você deve manter uma estrutura que seja prática para conduzir a leitura, listando os dados em ordem cronológica inversa — a começar pelo que for mais recente. Facilite ainda mais, incluindo breves descrições para que essas pessoas entendam como cada item se relaciona com a sua jornada profissional.



6. Valorize suas habilidades

Ao contrário do que acontece com as informações pessoais que nada têm a ver com a sua vida profissional, vale a pena dar destaque às habilidades que podem contribuir com o seu desempenho na empresa. A dica é fazer uma lista sucinta e bem específica. Por exemplo, se a vaga demanda conhecimentos em TI, mencione as ferramentas tecnológicas que você domina.



7. Personalize o seu currículo