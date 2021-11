EdTech: Tecnologia e experiências de aprendizagens significativas.

Em nosso contexto atual global, a pandemia impôs muitas restrições na esfera da educação e em inúmeras outras áreas. E esse fato deixou ainda mais evidente a relevância da tecnologia educacional – EdTech, para a sustentabilidade do trabalho em educação.



Mas afinal, o que é EdTech¹? Education technology (Tecnologia educacional), ou simplesmente Edtech, são caminhos de comunicação entre a tecnologia e a jornada dos sujeitos da educação: professores, alunos, coordenadores e outros. Pode ser desde um simples aplicativo, para o aluno aprender a Língua Portuguesa, a um complexo sistema de gestão para as escolas.



Espaços modernos equipados com impressora 3D e máquina de corte - Divulgação



Assim, é necessário explicitar o real significado de EdTech nas escolas. As tecnologias não podem ser vinculadas ao uso meramente instrumental. Elas devem ser vistas como um meio na construção de propostas pedagógicas inseridas de forma equilibrada e gradativa. O objetivo central da EdTech é pesquisar e incorporar na educação recursos e ferramentas para incentivar o aprendizado por meio de experiências práticas e promover o ensino de habilidades digitais para que alunos, professores e comunidade escolar possam se tornar exploradores confiantes e seguros no mundo on-line.



Projeto de modelagem 3D - trabalho em equipe e resolução de problemas - Divulgação



A EdTech é forte aliada no ensino colaborativo, interativo, inovador e empreendedor. E é justamente no espaço escolar que isso pode acontecer. O espaço também é educador!



Innovation Lab - Divulgação



O Innovation Lab do Colégio Maxi vai além de ser um espaço maker, apresenta configuração arrojada e está totalmente preparado para que os alunos possam vivenciar, na prática, tecnologias digitais, recursos, equipamentos, a dinâmica do trabalho em equipe e o empreendedorismo. O espaço possibilita oportunidade aos alunos para criar projetos, exercitar a experimentação e prototipação, ou seja, errar, acertar e utilizar a criatividade para a resolução de problemas, sendo, assim, um local onde professores e alunos são agentes ativos da educação e não apenas consumidores de tecnologia.



Innovation Lab - Divulgação



A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)² aborda temas de tecnologia e computação de forma transversal, em todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares, e torna claro a necessidade do trabalho com o tema tecnologias digitais de informação e comunicação. “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”.



Nesse contexto, no Colégio Maxi, a cultura digital tem como objetivo dar asas à imaginação, apoiando e conectando iniciativas que tornem a educação mais criativa, prazerosa e colaborativa para os alunos, pois, desde sua fundação, o Colégio tem como prioridade oferecer uma educação de vanguarda, antecipar tendências e investir fortemente em inovações tecnológicas a favor da educação. O Colégio Maxi se tornou a Primeira Escola do Estado do Paraná e a Terceira do Sul do País a conquistar o selo de Escola de Referência Google for Education, em reconhecimento a todos os esforços da escola em implementar soluções inovadoras e utilizar as ferramentas educacionais Google de forma colaborativa, para motivar e melhorar a maneira como professores ensinam e alunos aprendem.



Atividade realizada em aula com impressora 3D - Divulgação



Incorporar a cultura digital no campo educacional é ir além da adoção de equipamentos e recursos tecnológicos, ela deve ser inserida com intencionalidade pedagógica, para inspirar experiências de aprendizagem significativas, conectadas com o nosso tempo, com vistas, principalmente, ao desenvolvimento integral dos alunos. Colocando, assim, os alunos como aprendizes ativos e criativos e não apenas passivos ou consumidores de tecnologias. De acordo com Sundar Pichai (CEO, Google), "A tecnologia, sozinha, não vai melhorar a educação, mas ela pode ser uma parte importante da solução.".



