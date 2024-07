LeBron James renova contrato milionário com os Lakers

Um dos maiores atletas da história é LeBron James, e isso não inclui apenas o basquete. Na modalidade, muitos o colocam no patamar de Michael Jordan na disputa pelo melhor de todos os tempos.

Atualmente com 39 anos e ainda em atividade, o nome do atleta sempre movimenta os sites de apostas e os fãs do esporte, que podem apostar em ações do jogador durante cada partida.

No último dia 3 de julho, ele assinou uma extensão contratual com os Los Angeles Lakers e, com isso, quebrará mais um recorde: ele será o primeiro pai a jogar com o filho na NBA.



O novo contrato de LeBron James



LeBron James tinha uma opção de jogar no valor de US$ 51,4 milhões para renovação automática com os Los Angeles Lakers, mas recusou. Dessa forma, ficou livre no mercado, mas isso não durou muito tempo. A equipe roxa e dourada draftou Bronny James, filho do King, como a 55ª escolha, na intenção de garantir a lenda por mais tempo. Em seguida, LeBron negociou a renovação com a franquia de Los Angeles e o desfecho foi positivo para todos os lados.

O novo contrato de LeBron James foi firmado em duas temporadas e, inicialmente, iria ser de US$ 104 milhões (cerca de R$ 585 milhões). Ele poderia optar por um acordo de três anos no valor de US$ 162 milhões.

Porém, o jogador optou por aceitar um acordo de US$ 101.35 milhões por dois anos, o que permite que os Lakers não ultrapassem o segundo nível da taxa de luxo e, consequentemente, tenha mais poder em movimentações para montar o elenco.

Vale destacar que antes disso ele tinha aceitado receber até US$ 20 milhões a menos por ano, mas para isso teriam que conseguir uma estrela como Klay Thompson ou DeMar DeRozan, mas isso não ocorreu.

Além do tempo de contrato e valores, LeBron James também tem poder de veto em qualquer negociação com envolva o seu nome e, inclusive, uma opção de jogador para renovação automática.



LeBron James tem números de dar inveja