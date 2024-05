Os principais cassinos online que estão fazendo sucesso no cenário do iGaming brasileiro

Com isso, algumas plataformas como o Betano casino grátis vêm ganhando destaque entre os jogadores do Brasil, consequentemente, colaborando para o sucesso dos games online no país. Aliás, separamos neste artigo determinados cassinos por nós avaliados que estão entre os melhores deste ramo no Brasil. Confira.

Fundamental para a evolução do cenário iGaming, as apostas em cassinos online são consideradas fonte de diversão para milhares de brasileiros. A propósito, com muitos jogos fáceis e versões compatíveis com dispositivos móveis, os cassinos estão em todo lugar com conexão de internet.

O ano é 2024 e, após passarem por regulamentação no Brasil, as apostas online estão cada vez fazendo mais sucesso. Na reta final de 2023, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a lei n°14 720, que regulamenta a prática de apostas por parte de pessoas com mais de 18 anos.

Top 3 cassinos de sucesso entre brasileiros em 2024

Responsáveis por entregar diversão a apostadores do Brasil, os cassinos têm conquistado cada dia mais usuários. No entanto, para apostar nestas plataformas, um dos procedimentos principais é o cadastro, ou melhor, a criação de conta que, de modo geral, é algo simples e rápido.





Desta forma, uma vez que desejar iniciar suas apostas em cassinos online, faça seu cadastro informando os dados requeridos corretamente. Todavia, cabe ressaltar a importância de verificar a confiabilidade desta plataforma, para isso, esteja sempre atento à licença de operação, bem como aos cuidados com a segurança do usuário.





Agora, sabendo disso, conheça os três cassinos que têm feito sucesso no Brasil este ano e colaborado para o avanço do cenário iGaming no País. Confira.





1. Betano

A Betano iniciou suas operações online de apostas no Brasil em 2019 e logo estabeleceu-se entre as principais plataformas do país. Isso porque, com licença de jogos da Malta Gaming Authority e ainda o certificado de e-commerce confiável, o site é considerado uma opção segura para apostas.





Além disso, sua plataforma conta com seção esportiva e claro, um completo cassino online repleto de jogos que, por sinal, estão sempre atualizados e de acordo com os sucessos do momento. No mais, o cassino Betano é reconhecido por sua versatilidade de pagamentos e suporte ao cliente eficiente, garantindo assim conforto aos apostadores





Por último e importante, no cassino Betano os jogadores têm disponível uma série de bônus, com destaque para a oferta de boas-vindas que garante 100% de bônus até R$1.000 e mais 200 rodadas grátis em determinados jogos. Portanto, são por estas e outras vantagens que o cassino Betano é o número um entre os brasileiros.





2. Parimatch

Responsável por uma seleção de jogos impressionante, o cassino da Parimatch faz sucesso entre apostadores do Brasil há décadas e como uma plataforma com anos de fundação e licenciada pelo renomado governo de Curaçao, a Parimatch é mais que confiável.





Para completar, o Parimatch cassino ocupa o segundo lugar entre as melhores plataformas de sucesso do Brasil devido aos benefícios de bônus e facilidade de pagamentos, inclusive é um dos poucos sites de jogos online sem exigência de valor mínimo para depósitos.





3. 22bet

Conhecido entre os apostadores do Brasil como um dos principais sites de jogos online a oferecer variedade de bônus, o 22bet chegou ao país em 2017 e garante confiabilidade através de licença de jogos emitida pela Curaçao eGaming.





O cassino da 22bet coleciona vários jogos, inclusive os títulos mais modernos e recentes do mercado. Por fim, destaque por oferecer excelentes oportunidades de bônus, no cassino 22bet o jogador começa a apostar com 100% de bônus até R$1.600, podendo contar com vários métodos de pagamento.









Conclusão

Atualmente, há dezenas (talvez centenas) de opções de cassinos online no Brasil. Diante disso, pode ser difícil escolher um bom e seguro. Recomendamos três neste post que podem servir de referência para você. Entretanto, sempre faça suas próprias análises e acompanhe sites de comparação de cassinos para não correr o risco de depositar em sites não seguros.