Os top cassinos online do Brasil

A busca por cassinos online cresceu muito nos últimos anos entre os brasileiros. Estamos diante de uma indústria que movimentou cerca de US$63 bilhões no último ano, com perspectiva de quase dobrar esse valor até 2028. Com tanto dinheiro envolvido, é comum que os nossos players comecem a aparecer num mercado que, até pouco tempo atrás, era reservado a poucas plataformas.

Essas plataformas que até então eram desconhecidas da grande maioria das pessoas, hoje são um verdadeiro sucesso. Com tantas ofertas de cassinos online, atualmente, os apostadores estão encontrando dificuldades para saber quais são os melhores cassinos online.

Muitos desses cassinos deixam a desejar no quesito de atendimento, ou não oferecem métodos de pagamento aceites no país, e outros são até mesmo perigosos para os usuários. Desta forma, identificar quais são os melhores cassinos online para jogar é uma tarefa que deve ser reservada para os especialistas no assunto. Sites como https://cassinos.info/ fazem muito bem esse trabalho de encontrar cassinos seguros e confiáveis para os apostadores do Brasil.

Por se tratar de um site com reputação internacional na análise de cassinos online, preparamos um conteúdo informativo com os melhores cassinos online listados por eles no último mês de maio. Confira quais são esses cassinos e o que os apostadores podem esperar de cada um deles.

Top 3 melhores cassinos online de 2024

1. 1xBet 2. BacanaPlay 3. Bet365

1xBet - 10 mil maneiras de apostar e ganhar

Em operação no mercado desde 2007, a 1xBet é o cassino online mais indicado para os apostadores brasileiros. Em primeiro lugar, é uma plataforma de cassino que tem mais de 10 mil jogos disponíveis para apostar, além de ofertas e promoções para novos ou antigos jogadores, que deixam a diversão no jogo ainda melhor.

Atualmente, o cassino online da 1xBet oferece um bônus para os novos jogadores que chega até aos R$9.500, para quem se cadastrar e realizar o seu primeiro depósito com a plataforma.

● 100% do 1º depósito, até R$1.900 ● 50% do 2º depósito, até R$2.200 ● 25% do 3º depósito, até R$2.500 ● 25% do 4º depósito, até R$2.900

Além do valor que cai na conta do jogador para usar nos jogos da casa, quem se cadastrar no dia de hoje também vai levar 150 giros grátis extra. Os giros permitem que você aposte em vários slots sem precisar de usar o saldo da sua conta.

● 30 giros grátis para apostar no slot Reliquary of Ra ● 35 giros grátis para usar no slot Chieftain Buffalo ● 40 giros grátis para jogar no slot Juicy Fruits 27 Ways ● 45 giros grátis para apostar no slot Rich of the Mermaid Hold and Spin

Interessante é que na 1xBet os jogadores contam, ainda, com um programa VIP que premia os apostadores na medida que evoluem de nível. Ao todo, são 8 níveis diferentes, com uma porcentagem de cashback para cada nível alcançado. Com a grana que receberá de volta a partir do cashback da 1xBet, você pode apostar ainda mais.

Bacanaplay - Métodos de pagamento brasileiros

O cassino Bacanaplay ainda é pouco conhecido no Brasil, mas tem uma história de tradição e sucesso no exterior. A plataforma tem as suas operações concentradas em Malta, um dos países onde o sistema de controle de jogos é rígido e extremamente seguro. Com a licença emitida pela Malta Gaming Authority, o BacanaPlay se torna um dos mais seguros para os apostadores do Brasil.

Inclusive, por conta dessa segurança, o BacanaPlay é um sucesso do público em Portugal, nosso país irmão. Eles aceitam vários métodos de pagamento comuns no Brasil, como o PIX e o Boleto, além de transferências bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Quem prefere usar cartões de crédito, o BacanaPlay é um dos poucos que aceita cartões de crédito de bandeira Visa e Mastercard. Além de também aceitar todas as principais carteiras eletrônicas do mercado, como a Jeton, Pay4Fun, Skrill, Payz. e MuchBetter. Portanto, maneiras para depositar e sacar não vão faltar com a BacanaPlay.

Bet365 - 50 giros grátis para usar como quiser

O terceiro e último da nossa lista é a Bet365, um cassino online que é bastante popular por ser uma marca da famosa casa de apostas Bet365. No entanto, esse é um cassino que conta com uma boa promoção de giros grátis diferenciada. Ao contrário de outros cassinos, a promoção de giros grátis do Bet365 não tem qualquer rollover associado.

Dessa forma, basta se cadastrar e ativar a promoção de giros grátis da Bet365 para receber os créditos e usar nos caça-níqueis do cassino. O legal é que na Bet365 o jogador vai encontrar vários jogos exclusivos, desenvolvidos pela própria equipe da Bet365. Assim, a experiência que os jogadores têm na Bet365 cassino é única.

Além da promoção, os jogadores da Bet365 também podem receber vários outros tipos de bônus e ofertas diárias. Outro ponto importante é que a Bet365 tem um dos melhores aplicativos do mercado, para jogar nos milhares de jogos em qualquer lugar, apenas com o seu celular.

