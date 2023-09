Saiba os números da Lotofácil da Independência 2023!

É claro que saber números com probabilidades maiores de serem sorteados não garante uma vitória nas loterias, mas aumenta drasticamente suas chances de ganhar. No caso da Lotofácil da Independência, ela segue o formato da Lotofácil convencional, utilizando do mesmo sistema de apostas, porém com regras diferentes.

Muitos apostadores estudaram o resultado Lotofacil dos sorteios anteriores da Lotofácil da Independência considerando poder ter algumas vantagens na hora de escolher as dezenas para suas apostas. Ao longo dos sorteios de loterias famosas muitos números passam a aparecer com frequência entre os números sorteados da Lotofácil tendo mais probabilidade de aparecer em um sorteio.

O sorteio especial da Lotofácil foi no dia 9 de setembro, o primeiro sábado depois do Dia da Independência. Nesse sorteio foram mais de R$ 200 milhões em jogo e claro que todo mundo quer saber quais foram os números sorteados!

O sonho de todo brasileiro é ganhar muito dinheiro com apostas na loteria, todo ano mais de um milhão de pessoas realiza esse sonho, jogando em sorteios especiais. A Lotofácil da Independência é um bom exemplo de sorteio comemorativo que sempre tem muito sucesso e é realmente capaz de mudar completamente a vida de uma pessoa.

Saiba se suas chances de ganhar em uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil, viraram realidade. Descubra se as estatísticas mais relevantes na hora de fazer uma fezinha foram realmente números quentes para a Lotofácil da Independência de 2023.

Diferenças e semelhanças da Lotofácil convencional para o sorteio especial da Independência

A Lotofácil de Independência funciona sobre o mesmo formato da Lotofácil comum em que você precisa escolher de 15 a 20 números dentro de um bilhete de apostas com 25 dezenas. No sorteio ganha quem acertar 15 dezenas, na Lotofácil comum o prêmio acumula caso ninguém consiga acertar as dezenas sorteadas, mas na Lotofácil da Independência o mesmo não acontece.





Todo sorteio comemorativo da Caixa Econômica Federal tem como regra que caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas o prêmio vai para quem acertou mais dezenas. Isso já faz com que o sorteio tenha chances mais altas de premiação do que qualquer sorteio da Lotofácil que por sinal já costuma premiar muitas pessoas.





Outra diferença entre a Lotofácil convencional e a Lotofácil de Independência são as estatísticas dos jogos. Enquanto na Lotofácil comum dezenas como: 14 12 e 21 são pouco sorteadas, no sorteio comemorativo essas dezenas aparecem com bastante frequência.