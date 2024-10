Quais são as variantes de poker mais populares no Brasil?

Um dos jogos de cartas mais praticados no mundo, o poker tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil. O país, reconhecido pela paixão por esportes, viu nos últimos anos o crescimento vertiginoso de eventos e torneios tanto presenciais quanto online. Isso se reflete na popularidade crescente da modalidade no cenário competitivo, amador e até mesmo recreativo.

Texas Hold'em

O objetivo é formar a melhor mão de cinco cartas, combinando as duas cartas fechadas com as cinco comunitárias. Além de ser popular pelo ritmo rápido e pela interação entre os jogadores, essa é a categoria principal em grandes torneios, como a World Series of Poker (WSOP). Não é por acaso que a variante Texas Hold'em também é a mais fácil de encontrar em sites onde você pode jogar esse jogo de cartas , sendo, portanto, o modelo padrão da modalidade.

O Texas Hold'em é, de longe, a variante mais popular de poker no Brasil e no mundo. Conhecida por sua dinâmica empolgante e fácil de aprender, essa versão é amplamente jogada em torneios, cassinos e plataformas online. Nesse modelo, cada jogador recebe duas cartas fechadas (conhecidas como “hole cards”), enquanto cinco cartas comunitárias são dispostas na mesa em três fases: o “flop” (três cartas), o “turn” (uma carta) e o “river” (uma carta).

Seven Card Stud

O jogo envolve várias rodadas de apostas, e o objetivo é fazer a melhor mão de cinco cartas a partir das sete que cada jogador possui. Essa variante exige mais paciência e habilidades analíticas, já que os jogadores precisam lembrar as cartas abertas dos oponentes para calcular as possíveis combinações. O Seven Card Stud é ideal para quem busca um desafio maior de memória e cálculo das probabilidades.

Outra variante que desperta interesse entre os jogadores brasileiros é o Seven Card Stud. Antes do surgimento do Texas Hold'em como dominante, essa era a forma mais comum de jogar poker em todo o mundo. Diferentemente do Hold'em, não há cartas comunitárias no Stud. Cada jogador recebe um total de sete cartas durante a mão, sendo três fechadas e quatro abertas.

Razz

O Razz é uma variante menos conhecida do grande público, mas bastante apreciada pelos fãs de poker que buscam algo diferente. Jogada com as mesmas regras de distribuição de cartas do Seven Card Stud, a principal diferença no Razz é o objetivo: aqui, o jogador precisa formar a pior mão possível.

Ao contrário de outras variantes de poker em que mãos altas, como flushes e straights, são vantajosas, no Razz, o objetivo é conseguir a menor combinação possível de cinco cartas. As cartas baixas são as mais valiosas, e a mão perfeita no Razz é o “wheel” (A-2-3-4-5). Essa inversão de lógica torna o jogo desafiador e intrigante, exigindo uma mentalidade diferente de quem está acostumado com as regras tradicionais.