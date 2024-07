Qual é o destino do cassino online no Brasil?

A plena regulamentação dos cassinos online no Brasil tem sido um tema recorrente nos últimos meses. No final do ano passado, o projeto de lei do jogo retomou as discussões,a liberação de funcionamento para bingos e cassinos físicos, além do jogo do bicho. Os cassinos online já tinham permissão de funcionamento desde 2021. Os melhores casinos online já estão em atividade no país.





A última semana foi marcada pela aprovação do texto do projeto na CCJ. E ainda deve ir para aprovação do Senado, e depois para a sanção do presidente Lula, que já sinalizou para a aprovação do projeto. Enquanto isso, cassino no Brasil, somente na modalidade online. Por enquanto, o casino online ainda traz algumas dúvidas aos brasileiros, quanto a permissão. Mas, vamos esclarecer.