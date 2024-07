VendaMais com ChatGPT em LONDRINA: ADVB/PR realiza curso presencial de vendas e tecnologia de forma inédita!

Digite aqui Londrina, PR - No próximo dia 1 de agosto de 2024, das 9h às 12h, a ADVB/PR, em parceria com a VendaMais, realizará um evento exclusivo e inovador: o curso "VendaMais com ChatGPT". Com duração de três horas, este curso prático e dinâmico promete transformar a forma como os profissionais de vendas utilizam a tecnologia em seu dia a dia.seu texto...