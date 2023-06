Após 39 dias de greve, UEL define nesta segunda-feira como será calendário da volta às aulas

Após a decisão da assembleia da categoria de professores realizada na última quinta-feira (15), que definiu pela suspensão da greve de professores iniciada em 8 de maio, a Administração da Universidade Estadual de Londrina informa que os procedimentos para a retomada das atividades acadêmicas ocorrerão com análise e indicação de novo calendário pela Câmara de Graduação, em reunião que será realizada na manhã dessa segunda-feira (19).





Depois reunião da Câmara de Graduação, o calendário será analisado e homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em reunião também nesta segunda-feira à realizada na tarde

A reitora da UEL, Marta Fávaro, explicou que os alunos, servidores e professores serão informados da data de retomada das aulas por meio oficiais.





Os docentes entraram em greve ainda na primeira semana de maio pedindo uma reposição da ordem de 42%, referente ao valor da data-base atrasado desde 2016. As perdas inflacionárias foram a principal bandeira do movimento.





O Governo do Estado, por meio da Casa Civil, encaminhou um documento com um contraproposta com um plano de carreiras com reposição da ordem de 14,5%. Após essa sinalização do Governo, várias universidades estaduais retomaram as atividades, mas o movimento grevista da UEL foi um dos últimos a decidir pôr fim à greve.





A Seti afirmou que o governo do Estado, “se comprometeu com os reitores das sete universidades estaduais em retomar os estudos para a implantação de um novo plano de carreira para os servidores das instituições de ensino superior ligadas ao Estado, tão logo as atividades acadêmicas sejam normalizadas”.