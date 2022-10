UEL prorroga até novembro inscrições para o Vestibular 2023

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) prorrogou por mais 29 dias as inscrições para o Vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que será aplicado em duas etapas nos dias 5 de março e de 2 a 4 de abril do próximo ano, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.





As inscrições poderão ser feitas até 8 de novembro no site da Cops. O pagamento, no valor de R$ 167,00, poderá ser feito até 9 de novembro. No mesmo portal, os estudantes podem ter acesso ao Manual do Candidato, que traz todas as informações sobre o concurso, desde prazos, formato das provas e a lista de obras literárias exigidas.

A exemplo do que ocorre nas maiores universidades brasileiras, o volume de inscrições em vestibulares, bem como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vem caindo na mesma proporção em que os jovens estão buscando oportunidades no mercado de trabalho. Dados da Cops indicam uma redução da ordem de 30% no volume de inscritos, em comparação ao concurso de 2022.