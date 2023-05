Começa a greve na UEL e sindicato pede suspensão do calendário de atividades

Os professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) deram início nesta segunda-feira (8) à greve por tempo indeterminado deflagrada pela categoria. A decisão foi tomada na última quinta-feira (4) por ampla maioria em assembleia geral do Sindiprol/Aduel.





O movimento cobra uma reposição salarial de 42%, referente à data-base acumulada dos últimos sete anos. E pede a abertura de negociação com o governo do Estado. Até o momento, a administração estadual sinalizou com um percentual de 5,79%, a ser pago a partir do mês de agosto. O valor não agradou os docentes.

