Concorrência para cursos de medicina no Brasil despenca em oito anos

A concorrência para ingresso em cursos de medicina no país caiu pela metade de 2014 a 2022. No período, a relação de candidatos por vaga foi de 46,5 para 20,4.







O levantamento faz parte do estudo Demografia Médica no Brasil, conduzido pela Faculdade de Medicina da USP. A forte expansão do número de vagas por ano é o principal fator.





No primeiro ano analisado, cerca de 1 milhão e 64 mil candidatos disputavam quase 23 mil oportunidades em instituições de todo o país. No último, pouco mais de 963 mil pessoas concorriam a aproximadamente 47 mil posições. Isso quer dizer que, enquanto o número de postulantes caiu 9,4%, o de vagas subiu 105,3%.

Das novas vagas criadas, a maioria partiu de instituições privadas, e mais estão por vir. Em outubro deste ano, o governo federal lançou um edital de autorização de funcionamento de cursos privados de medicina com previsão de abertura de até 5.700 postos.