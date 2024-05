Nova edição do Empregatech oferta 100 vagas para curso de programação

O programa Empregatech, voltado para a formação em Java, está com inscrições abertas até o dia 6 de maio. O curso é totalmente gratuito e tem duração de total de 240h, com os candidatos podendo escolher entre quatro horários para as aulas.





Qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, cursando ou com diploma do Ensino Médio, que tenha aptidão e interesse para atuar em programação, pode se candidatar. O formulário on-line de inscrição está disponível neste link . A formação é toda presencial, pela manhã, tarde ou noite, na unidade do Senac Centro, localizado na rua Raposo Tavares, 894.

O Empregatech, resultado de uma parceria firmada pela Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), e o Senac, tem o objetivo de viabilizar a capacitação em linguagem JAVA e propiciar a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.





Cada uma das quatro turmas ofertadas tem 25 vagas, com a seguinte duração: de 06/05 a 01/10, com aulas de terça a sexta-feira, das 14h às 17h; de 22/05 a 13/09, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h; de 22/07 a 17/09, com aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h; e de 12/07 a 21/02/2025, com aulas de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 12h.

Ao longo dessa formação, os alunos terão contato com as disciplinas de computação básica, Back End, Front End e Inglês Instrumental. Os conteúdos incluem conceitos de redes, lógica de programação, banco de dados, análises de sistemas, manipulação de dados, estrutura lógica, estruturas de dados, arquitetura da informação, análise de requisitos, Java e Java Script, design responsivo, língua inglesa, entre outros.





No ano passado, a primeira edição do Empregatech recebeu 171 alunos. Desse montante, 101 concluíram com sucesso o programa e receberam suas certificações, preparados para ingressar no mercado de trabalho com competência e confiança.

