Conselho Nacional de Justiça abre concurso público com salários a partir de R$ 8.529

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abre, nesta quarta-feira (3), as inscrições para o concurso público com 60 vagas para candidatos com curso superior. Os salários oferecidos vão de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. O local de trabalho é Brasília (DF). Há ainda cadastro de reserva.



O prazo para se inscrever termina em 2 de maio. A seleção é organizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Mais informações estão disponíveis no site da Cebraspe.

Das 60 vagas previstas no edital, 20 são destinadas ao cargo de analista jurídico e 40 são para técnico judiciário. Há divisões por especialidade, sendo:





- 15 vagas para analista judiciário da área judiciária;

- 5 vagas para analista judiciário especializado em pedagogia, análise de sistemas, arquitetura, ciências sociais ou engenharia elétrica;

- 28 vagas para técnico judiciário da área administrativa;

- 12 vagas para técnico judiciário especializado em programação de sistemas





A remuneração inicial para analista judiciário será de R$ 5.831,16, com acréscimo de gratificação de R$ 8.163,62, totalizando R$ 13.994,78.

Já técnico judiciário tem salário-base de R$ 3.554,02, com gratificação extra de R$ 4.975,63, totalizando R$ 8.529,65.



A taxa de inscrição é de R$ 126 para o cargo de analista judiciário e de R$ 76 para técnico judiciário. É possível pedir isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro único) ou que sejam doadores de medula óssea.



O edital do concurso reserva 20% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.



A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas presencialmente em Brasília, em 30 de junho. O edital completo está disponível no site do Cebraspe.