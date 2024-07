Palestra na UEL mostra que fascínio pelos dinossauros não tem idade

Poderia ser uma palestra qualquer de recepção de novos calouros da UEL (Universidade Estadual de Londrina), mas a aula inaugural da nova turma de alunos do curso de Ciências Biológicas, na manhã de sexta-feira, 28 de junho, teve algumas particularidades. A maioria dos assentos do Auditório Cyro Grossi, no campus, foi ocupada por universitários, como era esperado. Mas haviam também crianças e seus pais e outras pessoas que não tinham nada a ver com a UEL, mas possuíam um interesse comum: dinossauros.





Todos estavam ali para assistir à palestra ministrada pelo professor Luiz Eduardo Anelli, um dos principais paleontólogos brasileiros, pesquisador da área e autor de mais de 30 livros para diferentes públicos sobre o universo daqueles gigantes que dominaram a Terra há milhões de anos.

Os dinossauros despertam um fascínio incomparável em crianças e adultos. Desde os primeiros desenhos animados, brinquedos até as mais recentes descobertas científicas, esses seres colossais mexem com a imaginação de todas as idades.





Anelli cursou Ciências Biológicas na UEL (turma de 1989), atualmente mora em São Carlos (SP) e é docente do Instituto de Geociências da USP (Universidade de São Paulo). A palestra, que começou pouco depois das 8 horas, foi encerrada por volta das 11 horas, apesar do público continuar atento, porque o professor ainda precisava autografar os livros e tirar fotos com os fãs.





Sim, paleontólogos têm fãs no Brasil. É muito bom ver que um professor arrasta admiradores para uma palestra de três, quatro horas, como acontece na Coreia do Sul ou no Japão. Um desses fãs, Vitor Yoshii, de 12 anos, acompanhou toda a palestra ao lado dos pais, a publicitária Anita e o empresário da área da construção civil Leonardo Yoshii.





