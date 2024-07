Estudante de Londrina é selecionada para cobrir Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

A estudante de jornalismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Luiza Arlindo, vai passar três dias em São Paulo para cobrir uma das mais de 100 mesas de debates que estarão acontecendo no 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, acontecerá entre os dias 11 a 14 de julho, no campus Álvaro Alvim da ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Luiza, que também é estagiária na Folha de Londrina, foi selecionada em teste de redação entre candidatos de todo o Brasil.





O Congresso é uma realização da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e conta com a cobertura jornalística da Oboré que, neste ano, selecionou diversos estudantes de jornalismo e recém formados para integrarem a redação-laboratório do projeto. Na primeira etapa, os interessados precisaram preencher um formulário com algumas informações. Os selecionados passaram para a segunda fase, que foi composta por um exercício de escrita a ser avaliado pelos organizadores. Quem obteve as melhores redações foi selecionado para a cobertura do evento. Antes de irem até São Paulo, eles precisaram passar por um processo de formação on-line com duração de 12 horas divididas em 4 fins de semana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Alguns dos palestrantes presentes são jornalistas brasileiros e estrangeiros formados, editores executivos, cientistas de dados, pesquisadores, repórteres e comunicadores diversos que se apresentaram presencialmente e on-line. Os assuntos presentes nas mesas variam durante os 4 dias, abordando temáticas de proteção e segurança de jornalistas, técnicas de investigação, gestão, políticas públicas, democracia, segurança pública, meio ambiente, eleições, financiamentos e vários outros, sempre focando em como os jornalistas podem colocar em prática essas temáticas durante o dia a dia.





A estudante foi escolhida para cobrir a mesa “Tecnologia no jornalismo como produto, não como suporte”, que discute a capacidade de jornalistas utilizarem a tecnologia como produtos para ajudar a sustentabilidade financeira de uma organização.