Crianças lotam oficina de robótica da Lego na ExpoLondrina

Os olhares compenetrados dos irmãos João Caetano (10) e Heitor (7) tinham explicação. Eles tentavam montar um robô com motor para estabilidade de duas rodas durante uma das Oficinas de Robótica ministrada por professores do Sesi, no Pavilhão Smart Agro, montado dentro do Parque de Exposições Governador Ney Braga. “É muito legal”, definiu o garoto mais velho.







Os meninos ainda não sabem, mas por trás das peças de montagem eles recebiam noções de lógica, matemática e física. É desta forma que muitas crianças aprendem hoje em dia com disciplinas de robótica educacional. “A proposta da oficina é fazer com que os participantes montem robôs programados para executar tarefas utilizando os equipamentos de robótica educacional da LEGO. É uma oportunidade de desenvolvimento do raciocínio lógico, trabalho em equipe e o contato com os princípios de automação”, explicou o coordenador de educação do Sesi, João Paulo Alves Silva. A proposta é apresentada para famílias que visitam a 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. “Eles ficam com a imaginação aflorada, muito além daquilo que as disciplinas básicas não alcançam”, definiu Vivian Zapata, que acompanhava os filhos João Caetano e Heitor.

O Sesi mantém há anos a disciplina de robótica educacional na grade curricular do colégio, em Londrina. “Num primeiro momento, é uma forma lúdica de trabalhar com os alunos, elas acham que estão brincando. No entanto, a disciplina quebra barreiras e traz uma noção melhor do cotidiano tecnológico”, comentou o professor Matheus Mota. “O Sesi é pioneiro no sistema de robótica de ensino no Brasil. Na escola, por exemplo, não existe aquele método tradicional de alunos sentados em filas, as atividades são coletivas. Assim, faz com que o Sesi pense uma visão sistêmica do processo de mudança que o mundo precisa”, explicou a orientadora pedagógica, Jéssica dos Santos Gonçalves.





Na oficina, numa mesa ao lado dos irmãos João Caetano e Heitor, estava a pequena Zoé (5). Ela tentava construir um carro com sensor e recebia orientações de um jovem instrutor. Matheus Lugle (18) estudou a vida inteira no Sesi e integrou as equipes do colégio nas conquistas dos títulos estaduais de robótica, além do prêmio Nacional da Construção, em 2019.

A equipe dele desenvolveu um novo dry wall composto de bambu, menos tóxico e que gera menos ruídos aos ouvidos dos humanos. “Esses métodos ensinam não só a montar um robô, mas tratam também de gestão e inovação para a sociedade”, disse. Depois que saiu do colégio, Matheus Lugle passou no curso de Automação Industrial no Senai e já planeja fazer engenharia no futuro próximo.

“Levar a robótica educacional para o Pavilhão Smart Agro é fomentar o desenvolvimento tecnológico para a nossa região, preparando a nova geração para as próximas revoluções tecnológicas que acontecerão no mundo”, salientou o coordenador do Sesi, João Paulo Alves Silva.





O Sesi vai ministrar novas oficinas de robótica nos dias 15 e 16 de abril, no Pavilhão Smart Agro. São 25 vagas por horário e as inscrições precisam ser feitas previamente no site www.expolondrina.com.br, dentro de Agenda. As oficinas ocorrerão às 14h, 15h30, 16h e 17h30.